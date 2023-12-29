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跨年夜東北季風攪局雨區曝 迎元旦曙光這裡要碰運氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
跨年夜及元旦清晨受東北季風影響，各地偏涼，其中東半部及大台北地區有雨，外出記得帶雨具。圖為去年底至今年元旦的台北101跨年煙火人潮。本報資料照片
跨年夜及元旦清晨受東北季風影響，各地偏涼，其中東半部及大台北地區有雨，外出記得帶雨具。圖為去年底至今年元旦的台北101跨年煙火人潮。本報資料照片

中央氣象署表示，未來一周3波東北季風接力影響，天氣變化非常快速。明天是元旦連假首日，東北季風短暫減弱，另一波又在周日起影響到下周二清晨，且強度會比這波更強。跨年夜及元旦清晨受東北季風影響，各地偏涼，其中東半部及大台北地區有雨，外出記得帶雨具。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，第一波東北季風從昨天影響到今天，北台灣還是偏涼，中南部地區降雨緩和，白天可見陽光回溫。明天東北季風減弱，但另一波又在周日起影響到下周二清晨，預估強度會比這波強，氣溫會再冷個2、3度。周二白天短暫回暖，緊接周三、周四日開工日又會受另一波影響降溫。

林秉煜說，今天中南部及西半部雨量減少很多，迎風面大台北、桃園及東半部雲量仍多且偏涼，花東及北部地區有零星降雨，東北部也有局部較大雨勢機率。

他表示，明天連假首日東半部有降雨，北台灣受華南水氣影響也有零星降雨，也不排除影響至中部山區；周日到周一東北季風增強，北部、東半部降雨變多；周二東北季風減弱僅剩東半部有雨；周三、周四另一波影響，北台灣雨勢又會增加。

溫度方面，北部今天仍偏涼，明天氣溫將短暫回升，但周日至周一東北季風增強、溫度下降，尤其北台灣降幅明顯，中南部溫度則清晨偏低，周三、周四又會有另一波降溫。

緊接周日就是跨年夜，林秉煜表示，當天受東北季風影響，夜晚較涼，東半部有雨、大台北地區也有零星降雨，建議民眾出門帶雨具，北部地區溫度約15、16度，中南部及花東約17至20度。元旦清晨各地也偏涼，北部約14、15度，中南部及花東約16至19度。

他也說，跨年夜為東北風或東風環境，若要觀賞台北101煙火，建議在上風處。另外，雖然跨年夜到元旦清晨降雨有所趨緩，但東半部仍雲量較多，迎曙光要碰運氣。

今天降雨趨勢。圖／氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／氣象署提供
連假降雨趨勢。圖／氣象署提供
連假降雨趨勢。圖／氣象署提供
跨年天氣趨勢。圖／氣象署提供
跨年天氣趨勢。圖／氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供

東北季風 元旦連假 跨年 迎曙光

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