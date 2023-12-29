今年全球破紀錄最熱1年 明年春季聖嬰減弱、台灣偏暖多雨

中央氣象署表示，今年全球均溫將創下新高，為1850年有紀錄以來最熱的一年，台灣年平均氣溫則為歷史紀錄上第6暖；目前仍持續發展聖嬰事件，由過去資料分析，多數聖嬰事件發展的隔年，也就是明年1至3月台灣有氣溫偏暖、雨量偏多的特徵。

氣象預報中心主任陳怡良指出，回顧過去1年，台灣上半年冷暖交替，下半年則較為偏暖，全球平均氣溫比百年氣候平均值高出1.15度，暖化趨勢明顯，為氣溫最暖一年；台灣也是歷史上第6暖的一年，平均氣溫24.26度，較平均值高出1.04度，也有暖化趨勢，台灣整年除了5月以外，各月份皆比氣候平均值高出0.2至0.7度。

中央氣象署表示，今年台灣年平均氣溫為歷史紀錄上第6暖。圖／氣象署提供

雨量方面，陳怡良表示，全年降雨量接近氣候平均值9成，但較不平均，主要來自於梅雨鋒面及颱風，春季及11月則明顯偏少，且全年降雨日117.7天，數較氣候平均值少了23.9天，也是1951年以來降雨日第2少的年份。

另外，颱風部分，陳怡良說，今年生成17個颱風，比過去平均25.4個少，也是1958年以來第2少，但侵台颱風有4個，則接近氣候平均值。

陳怡良表示，展望未來，目前仍持續發展的聖嬰事件，預測明年春季有逐漸減弱的趨勢。由過去資料分析顯示，多數聖嬰事件發展的隔年，台灣1至3月附近有西南風出現有氣溫偏暖、雨量偏多的特徵。

中央氣象署公布明年第一季氣候展望。圖／氣象署提供

中央氣象署檢視氣象署及各國數值模式的預報，研判明年1至3月各地平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，其中1月為偏濕，2、3月正常，雨量整體為正常至偏多。

氣象署提醒，每年1、2月是平均氣溫較低的份，即使冬季整體平均氣溫較氣候平均值為偏暖，但期間仍將有低溫出現，在冷氣團或寒流影響時，須適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器等則應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

此外，冬季部分地區大氣穩定，境外移入或境內產生的汙染物不易擴散，易造成細懸浮微粒濃度偏高，空氣品質不佳的情形，敏感族群外出須注意採取防護作為。