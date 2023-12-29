今晨濃霧特報 跨年夜至元旦清晨冷空氣最強、直逼冷氣團

中央氣象署發布濃霧特報，今天中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，台南及高雄能見度亦較低。

氣象署說，今天整體水氣減少，不過迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續、明顯，甚至有較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用，而其他地區降雨機率明顯降低，大多為多雲偶爾可見陽光的天氣。

溫度方面，夜晚清晨低溫普遍為17至19度，而白天高溫北台灣仍只有20、21度左右，感受濕涼，而其他地區則回升到24至26度，感受較溫暖。

另外，東北風增強，桃園至嘉義沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全；明清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通特別注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響沿海地區，影響程度視上游地區累積程度有所變化；中南部位於下風處，汙染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區轉為零星降雨，其他地區為多雲偶可見陽光。

周日東北季風再增強，北台灣天氣明顯轉涼，下周一至下周二清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼。

氣象署說，跨年夜至元旦清晨是這波冷空氣最冷的時候，強度可能接近大陸冷氣團等級，不過，冷空氣強度仍有不確定性，持續留意；北部及東北部低溫普遍為14、15度，其他地區為16至18度，局部溫度會再更低一些，提醒參加跨年活動或迎接曙光等戶外活動，做好保暖的措施。

水氣方面，氣象署說，周日大台北地區雲量稍多，偶爾有零星短暫雨，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，下周一、二只剩基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，新竹以南及澎、金、馬看到曙光機率相對較高，桃園以北及東半部由於雲量稍多，只能雲縫間偶見曙光。

下周二白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，環境轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨。

下周三東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六清晨西半部地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意相關資訊。

明年1月5日至7日東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。