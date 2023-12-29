紀念統一發票之父 輔大醫院任顯群講堂揭牌

天主教輔仁大學附設醫院任顯群醫學教育講堂昨揭牌，監察院前院長錢復出席致詞說，任對台灣經濟貢獻非常大。任的女兒任治平則以「一生精采瀟灑」形容父親，但認為台灣課本對相關事蹟著墨不多，可說是「被忘記的人」，中國大陸記錄反而較多，盼讓後世對父親有更多了解。

任顯群曾任台灣省前行政長官公署交通廳長、財政廳長及台灣銀行董事長，在財政廳長任內推行統一發票與愛國獎券，被譽為「台灣統一發票之父」。

任治平是輔大企管系校友。她說，大眾對任顯群的戀愛史較關注，但重點應是對國家的貢獻，包括致力穩定新台幣、健全財稅體系，推行統一發票、愛國獎券增加國庫稅收，讓台灣避免亞洲金融風暴波及，防止通膨。父親曾說「做人要有原則，不在乎得失」，無辜入獄時，在獄中曾編一本中文字典，裡面沒有「難」字，隱含天下無難事的心念，困難永遠可以克服。

「父親對台灣經濟貢獻良多，近代經濟史卻僅提到兩三行」任治平感嘆，大陸反而做得比較多，家鄉江蘇宜興成立的博物館中，陳設任顯群的事蹟及資料，因此她撰寫「這一生我的父親任顯群」一書記錄，並在輔大醫院籌建之初捐款，講台外設紀念牌，寫下生前事蹟。

錢復說，任顯群當時發行愛國獎券，所有官員都不看好，但任相信百姓愛國一定會買，最後確實幫助國家增加很多收入。台灣經濟安定，沒有任顯群的貢獻，難以想像今天的台灣到底會是什麼樣子。