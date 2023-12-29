健康你我他／分擔照顧壓力 有照服員真好

爸爸臥床5年，媽媽早先還能多少照顧一下，但近兩年身體狀況急轉直下，幾乎終日都躺在床上，疫情期間外籍看護不好請，於是先申請居家照護，待疫情結束，再申請外籍看護。

長照2.0真的幫了我們家大忙，否則我們真的是「頭殼摸咧燒」。父母生了一男四女，大哥身體不好，照顧父母之責，就全落在已出嫁女兒身上。於是我們必須在兩邊家庭、工作間來回奔波，身心俱疲，每個人的壓力都很大，但自從有了照服員，我們身上的重擔明顯輕了許多。

由於無法隨侍在父母身旁，但照服員都會將父母現況，透過LINE讓我們知曉，所以我們能掌握父母的狀況和需求，且適時因應，讓父母得到該有的治療和照護，也讓他們的生活品質不因老、病而有太大的落差。

這些年來，我們與照服員的相處，就如同一家人親切自然，因為照服員的用心付出，讓我們放心安心不少，姊妹們有好吃的、好用的東西，也不吝和照服員分享，感謝他們對父母悉心的照護，讓我們沒有後顧之憂。

原先想照服員只是過渡性質，現在姊妹們認為照服員已把父母照顧得很好，外籍看護因此就作罷。我們對照服員有深深的感謝，如果沒有他們，面對生活無法自理的父母，我們真的是不知該如何是好，有照服員，真好。