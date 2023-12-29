退休力／園藝治療師親授艾草3妙用

有句諺語：「家有三年艾，郎中不用來。」代表艾草的養生、保健功效受到許多人的認可。園藝治療師廖美惠表示，艾草的應用廣泛、多樣化，可以養生、保健、做成草仔粿外，艾草散發出來的獨特香氣，不僅可以驅蟲，聞起來很舒服，還能讓人體會艾草所帶來的「純天然」五感魅力。

聯合報健康事業部的退休力課程，在113年一月分再度與MOA國際美育自然生態基金會共同推出「實(食)用園藝系列5堂課」，在「艾的世界」課程中，廖美惠將帶領學員認識多用途艾草，了解艾草的特性、栽培技巧，也會教大家製作可用來按摩與紓壓的「艾草養生健康槌」、助養生的「艾草隔薑灸」，以及可防蟲防蚊的「防蚊香燻艾草條」，讓「紓壓、養生、驅蟲」三種願望一次達標。

廖美惠出，艾草屬於多年生草本植物，春、夏季開始發芽、長出茂盛葉片，秋季開始開花，到了冬季枝葉看似逐漸枯萎，但根部依然保有旺盛生命力，隔年春季便展開新一輪生長循環。

如果在家中陽台、屋頂種植艾草，不僅能輕易上手栽種，在艾草的陪伴下，也可感受到一年四季的輪替，大自然的療癒力量，透過艾草的生長更能傳遞、散播。

113年實(食)用園藝系列5堂課—

輕鬆打造植感居家生活

課程時間：

●1月28日：新春花草福滿堂（開運植物+葉拓紅包袋+迎春平安包)

●2月25日：艾的世界（認識多用途艾草)

●3月10日：植物的蛻變 120分鐘的奇蹟

（植物繁殖技巧與盆栽移植方法)

●3月21日：香草植物饗宴（打拋-聖羅勒、紫蘇、九層塔、辣椒)

●3月31日：草本植癒 香皂工坊（複方左手香皂製作)

地點：台北市信義路四段273號4樓

洽詢：02-8692-5588轉5869或2070