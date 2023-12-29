我的經驗／魏伊萍 流產2次又罹癌 沒被擊倒　

2023年對我是不OK的，這1年我流產2次，確診甲狀腺癌還轉移。一直以來，我努力告訴自己不要被人看不起，不要輸給男生，但接連失去孩子與罹癌的打擊，擊倒好強的我，抹去眼淚後，我趕在放療前做了冷凍胚胎，回到工作崗位，我又站了起來，因為我還想當媽，想幫助病人。

從小我就很會讀書，當了醫師，又選了幾乎都是男性的骨科。我好強，早上6點多到醫院巡房，7點半晨會，8點半進開刀房，回到家晚上8、9點是很平常的事，甚至隔天凌晨才到家。

咳到吐 忙到沒空理自己

2020年底，我咳到不行、咳到吐，但病人好多，我沒空理自己，學長堅持幫我做頸部超音波，發現我的甲狀腺有腫塊建議追蹤，但我不在意，2021年我升任主治醫師，2022年被指派支援恆春旅遊醫院，我更忙了，「健康就一直被擱著。」

2023年，我抽空去做試管嬰兒，1月確定懷孕，我好開心，產檢卻發現孩子心跳沒了，心還在淌血，我再做第2次試管嬰兒，又懷孕了，但3月時又流產了，我跟先生抱頭痛哭。

流產找原因 腫塊變成癌

8月時，我做全身檢查想找出流產原因，那個被我擱著不理的甲狀腺腫塊，被證實變成癌，癌細胞還轉移到淋巴，「原來孩子不來，是因媽媽快翹辮子了。」

我覺得人生到谷底了，但門診時間到了，我還是去看診，一名外配推著老公進來，那是個因工殤導致左腿截肢、右腿多次開刀失敗，流膿又併發骨髓炎的50歲男人，因為沒有醫院願收治他，要我幫他，一旁他4個3至8歲的孩子，不解世事地在嬉鬧著。

病患找我開刀 不忍拒絕

我想告訴他，我得癌症了，你找別人，但我說不出口，在健保DRG包裹式給付制度下，收這類病人，醫院就是賠錢，誰會理他？開刀在即的我告訴他，若我忙完事情，會打電話給他。

我請了半個月的假，前3天接受摘除兩側甲狀腺手術，接下來做冷凍胚胎，因即將做的放療會傷害卵子，脖子傷口還在痛，打排卵針又讓我腹水難受，我覺得我快不行了，但想到那有4個孩子的斷腿男人，我打了電話給他，說「你來吧，我幫你開刀。」

收個賠錢病人 被笑白痴

所有人都說我是個白痴，自己命快沒了，回來上班，還收個賠錢病人，那男人住院期間，他的老婆去打零工養家，4個孩子跟著來住院，在病房區跑來跑去，惹來抗議，我去賠不是，斷腿的他沒有親人可幫他，孩子要去哪？而骨髓炎不治療可能會死，孩子會沒有爸，這樣底層的窮苦病人還有很多，他們來找我，「不要理，真的不容易。」

我的老師高榮骨科主治醫師周怡君告訴我，「莫忘窮苦人多，當你待在這個位置，就要做出應有的奉獻。」我是醫師該這麼做，我的DRG永遠都是負的，永遠在寫申覆，那又怎樣，我就沒辦法狠下心（不理）。

做試管嬰兒 絕不會放棄

安頓好手邊的病人，10月我去做碘131放療，因身體輻射量高，被關在有兩道鉛門的隔離病房5天，這是好久以來沒有過的獨處。我想到媽媽得知我罹癌時的老淚縱橫，是的，每個人都是人生父母養的，都是父母心頭肉，沒有人該因貧窮有差別待遇，做完放療，我又回到了工作崗位。

會接受採訪，是覺得我的遭遇應能鼓勵一些人，這一年我2次懷孕、2次流產，得知罹癌開刀又做放療，工作一樣從早忙到晚，我還是可以好好的，等我身體狀況再好一點，我會再去做試管嬰兒，我還是想當媽。

我想告訴病人，或許生病很難受，也許工作很不順遂，但想想愛你的親人，請對人生依舊抱持著希望，還有每一個人都應該心存善念，不論有無收到回報。

醫學辭典／甲狀腺癌

甲狀腺內含有濾泡細胞與C細胞，若癌症是緣於濾泡細胞時，可分為乳突癌、濾泡癌、分化不良癌或未分化癌，其中近9成為乳突癌，不論是乳突癌或濾泡癌，預後一般都很好，患者經治療後，幾乎不太會影響壽命。

但若是濾泡細胞形成未分化癌，比率雖不到2%，但極其凶狠，患者從診斷到死亡，可能僅在短短數月間。而由甲狀腺C細胞演化而成的髓質癌，比率亦只占約2%至3%，處理方式與常見的甲狀腺癌有所不同，其預後差異性很大。

高雄榮總骨科部主治醫師魏伊萍。圖／魏伊萍提供

諮詢專家╱義大大昌醫院新陳代謝科主任姜和均

魏伊萍

現職：

●高雄榮總骨科部主治醫師

●中山大學後醫系兼任教師

●衛福部恆春旅遊醫院支援醫師

年齡：34歲

學歷：

國防醫學院醫學系畢業

專長：

●足踝、肩肘、手外科、骨折創傷手術

經歷：

●高雄榮總骨科部住院醫師、總醫師、臨床研究員

●骨質疏鬆醫學會會員、骨科醫學會會員