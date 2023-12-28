超開心！最後一期威力彩頭獎槓龜 這位二獎得主獨得2.4億元

第4屆公益彩券最後一期威力彩派彩結果出爐，頭獎沒人中，獎金全部給貳獎，使得貳獎獎金爆增至2億4412萬元，是第4屆公益彩券貳獎最高金額，幸運的是由一人獨得，即使不是頭獎，獨得的2.4億元獎金也碾壓不少頭獎得主！

28日開獎的「威力彩」是第4屆的最後一期，根據遊戲規則，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，28日開獎結果是貳獎一注獨得，所以一人獨享2.4元獎金。這家開出2.4億元貳獎的彩券行，則是位於苗栗縣通霄鎮通西里22鄰福德路52號的通發彩券行。

28日開獎的威力彩第一區號碼為07、08、18、20、23、31，第二區號碼為08。

至於「大樂透」則是29日晚上8時起停止發行，最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎的獎項未送出獎金將全數歸入公益彩券盈餘。