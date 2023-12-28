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工會醞釀選前罷工 中華快遞今決議：績效獎金提升至15%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華快遞工會不滿團體協約沒進度，未獲公司友善回應，先前衝入民進黨總統候選人賴清德的競選總部靜坐抗議。圖／本報資料照
中華快遞工會不滿團體協約沒進度，未獲公司友善回應，先前衝入民進黨總統候選人賴清德的競選總部靜坐抗議。圖／本報資料照

中華郵政子公司中華快遞去年起因低薪與績效獎金問題引發勞資糾紛，工會揚言在明年1月13日投票日前罷工。中華快遞公司今召開董事會提案討論，董事長薛門騫表示，會中已決議將績效獎金從稅前淨利10%提高為15%，至於團體協約的部分還要再跟工會討論。

中華快遞負責1400間本土銀行分行農曆年前支票、文件配送，公司及工會去年起針對低薪與績效獎金問題未達共識，工會希望能與公司簽訂團體協約，保障長久的勞動條件，但簽訂進度停滯，先前便預告要在明年初罷工，近日更衝入民進黨總統候選人賴清德競選總部靜坐陳情。

中華快遞公司今下午召開董事會因應，薛門騫表示，會中決議將績效獎金從稅前淨利10%提高為15%，至於是否只適合於今年度，會中則未特別強調。另外，團體協約的部分則還要再跟工會討論，公司每個月或每2個月都有定期與工會開會。

對於今天董事會結果，中華快遞工會表示，目前還在確認細節，工會仍希望盡快簽訂團體協約，並比照母公司中華郵政明年調薪4%，是否持續抗爭行動仍在討論中。

中華快遞 罷工

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