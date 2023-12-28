19歲不治器捐...醫院錄下獨生女心跳聲 媽媽聽見生命延續淚流滿面

1名19歲女子發生意外不治，母親雖感不捨，仍幫女兒捐出眼角膜等器官，彰基醫院特別錄下受贈者心跳聲，製作成有聲心跳卡贈送給家屬，除表達感謝，也讓家屬感受親人生命延續。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿指出，今年有10名器官捐贈勸募成功個案，為感謝這些家庭發揮大愛，醫院特別錄製「有聲心跳卡」，記錄移植成功者的心跳聲，讓捐贈者家屬透過心臟的跳動聲音，感受親人生命的存續。

彰基醫院器官移植協調師葉倩如指出，今年初1名19歲女孩不幸發生意外死亡，女孩母親雖不捨獨生女，但仍決定捐出眼角膜等器官遺愛人間，由於無法讓捐贈者家屬接觸受贈者，因此想到可以錄製心臟受贈者的心跳聲送給媽媽。

葉倩如說，直接錄心跳聲其實很困難，她們因此選擇用心臟超音波聲音，將心跳聲錄製在有聲卡片中，家屬只要打開卡片就可聽到，當她們把有聲心跳卡送到媽媽手上時，媽媽滿臉淚水不敢置信，也說雖然女兒不在了，但可讓其他人因女兒而繼續活著，覺得很有意義。

彰基醫學中心器官捐贈移植中心主任陳映澄指出，到目前為止已送出數張有聲心跳卡，期盼藉由醫院的一點小小舉動，能帶給親屬安慰與力量。