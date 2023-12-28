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陳偉殷、張育成夢幻聯手 華航公益棒球營首度移師台中

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
球星陳偉殷（右三）、張育成（左三）與認真參與訓練的小球員開心合影。圖／華航提供
球星陳偉殷（右三）、張育成（左三）與認真參與訓練的小球員開心合影。圖／華航提供

為培育更多體育幼苗，中華航空長期支持國家體育發展，今天更首度在中台灣舉辦公益棒球營，並且邀請職棒球星陳偉殷張育成參與指導，讓學童有機會與心目中的偶像球員面對面，用正向的力量鼓勵孩子們勇敢追尋自己的棒球夢。

華航表示，公益棒球營由總經理高星潢親臨開訓，勉勵學童把握難得的訓練機會，開發更多元的興趣及視野，也期待透過行動支持基層體育發展，協助棒球運動向下扎根。

華航自2013年起發起公益體育營，今年首度移師台中，為讓學生能夠更深刻體驗棒球的魅力，除了邀請長期力挺華航公益的職棒球星陳偉殷，也首次邀請被球迷封為「國防部長」的張育成加入，夢幻聯手指導小小球員們，帶領來自北勢國小、千秋國小、埔里國小及成城國小共116位同學參與棒球特訓。當學童們發現近距離指導的教練竟是球星時，除了興奮也更專注地投入練習。

陳偉殷指出，他曾四度參與華航用心安排的公益棒球營，未來也將持續參加這個別具意義的活動，希望學生們可以一起好好享受今天的訓練時間。他強調日復一日的訓練過程雖然辛苦，但只有堅持下去，才能看到成果。首次參加公益棒球營的張育成也開心地說，很榮幸可以跟前輩一起指導孩子們，希望能盡自己的一點心力，讓孩子們在棒球這條路上，走得更順利，也期勉孩子們要開心打球、相信自己、永不放棄。

華航表示，透過精心規劃的基礎棒球訓練，包含精準傳接訓練增加球感及穩定度、打擊訓練強化小球員揮棒姿勢，並特別安排跑壘、守備動作互動競賽，在遊戲中快樂學習，帶給小球員們一日職業球員的難忘體驗。

華航長期透過公益行動引發正面影響力，推動各項 ESG （環境保護、社會責任和公司治理）作為，贊助台灣本土球隊及體育選手，培植體壇明日之星，也拋磚引玉讓更多人關注學童體育發展，進一步落實企業對台灣灣體壇的愛與責任，以實際行動回饋社會。

華航公益棒球訓練營圓滿結束，帶給小球員們一日的難忘體驗。圖／華航提供
華航公益棒球訓練營圓滿結束，帶給小球員們一日的難忘體驗。圖／華航提供
華航公益棒球營首度移師中台灣，總經理高星潢（右五）親臨開訓，職棒球星陳偉殷（右二）、張育成（左二）聯手力挺，鼓勵學童勇敢追尋棒球夢。圖／華航提供
華航公益棒球營首度移師中台灣，總經理高星潢（右五）親臨開訓，職棒球星陳偉殷（右二）、張育成（左二）聯手力挺，鼓勵學童勇敢追尋棒球夢。圖／華航提供

華航 陳偉殷 張育成

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