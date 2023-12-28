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台北書展非小說大獎「用一生書寫」 評審：書寫政治犯經歷

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2024台北國際書展公布大獎名單，內容包括小說、經濟史書籍與回憶錄等。圖／台灣醒報
2024台北國際書展公布大獎名單，內容包括小說、經濟史書籍與回憶錄等。圖／台灣醒報

2024年非小說大獎《殘骸書》、《台灣經濟四百年》與《失敗者回憶錄》等作品，都是用一生的經歷寫出的佳作！2024台北國際書展28日公布得獎名單，非小說類《殘骸書》作者陳列以自身政治犯經歷，寫出白色恐怖當下的社會氛圍；《台灣經濟四百年》作者吳聰敏則希望透過作品，讓更多人研究台灣經濟。

寫書拋磚引玉

2024年台北國際書展28日公布大獎名單：小說類大獎的得主有張貴興的《鱷眼晨曦》、鹿苹《甜麵包島》與譚劍《姓司武的都得死》；非小說類的大獎有陳列《殘骸書》、經濟學家吳聰敏《台灣經濟四百年》與香港作家李怡《失敗者回憶錄》；兒童及青少年獎有幾米的《明天，我會去到什麼地方？》、林柏廷《牆壁大戰》與林大利的《斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物》。

陳列致詞時說，他把白色恐怖的社會氛圍寫出來，不是要撕裂社會，反而是讓更多人了解當時的狀況，更能促進和解；吳聰敏則笑說，他自認為寫書時有「深入」，但「淺出」沒有做得太好，而且不是談股票而是台灣經濟，因此被通知獲獎時感到相當意外。

回憶錄書寫真實歷史

鹿苹透過影片表示感謝說，生命中的空泛與挫折都是寫作的動力，自己的靈感就是將可感受的微物記錄下來，並找到可以同聲相應者。林大利則鼓勵成人也可以走入童書區，很多平常沒接觸過的議題或可在其中找到解答。

已於去年逝世的李怡由遺孀梁麗儀代致詞，她歎說，歷史是由「掌權者」書寫，執政者不願讓人民知道真實的全貌，因此希望撰寫「失敗者」回憶錄，紀錄80年代的一些思考，同時此書也是為台灣而寫。梁麗儀透露，李怡曾認為台灣人不了解中共政權，盼出書讓台灣對其更有覺知。

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台北國際書展 白色恐怖

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