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徐若瑄率先響應！多訂一道年菜 助受暴家庭團圓過好年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會現正募集弱勢家庭愛心年菜，每道菜僅420元，八道菜組成一套完整年菜。有了愛心年菜，再炒個青菜就是一頓豐盛的年夜飯，減輕弱勢家庭的經濟負擔。圖/現代婦女基金會提供
現代婦女基金會現正募集弱勢家庭愛心年菜，每道菜僅420元，八道菜組成一套完整年菜。有了愛心年菜，再炒個青菜就是一頓豐盛的年夜飯，減輕弱勢家庭的經濟負擔。圖/現代婦女基金會提供

農曆春節腳步近，各飯店或餐廳的年菜訂購如火如荼展開，家家戶戶也開始預備過年。現代婦女基金會現正募集弱勢家庭愛心年菜，每道菜僅420元，八道菜組成一套完整年菜，呼籲社會大眾只要動動手指多訂一道年菜，就能送愛到偏鄉，讓弱勢家庭有個不一樣的除夕夜。

根據衛福部2022年數據統計，台灣平均每3分鐘就有一件家暴通報案件，凸顯出家暴是一個亟需關注的社會問題。現代婦女基金會成立至今36年來，每年幫助超過7000個家庭脫離家暴威脅，卻也看見一些家庭無法溫暖圍爐的辛酸。

現代婦女基金會說，14年前一道砂鍋鴨凝聚了一群受暴婦女的心，也開啟了每年要一起過年的約定。現代婦女現正募集弱勢家庭愛心年菜，每道菜僅420元，八道菜組成一套完整年菜。今年的公益大使Vivian徐若瑄率先響應現代婦女基金會的弱勢家庭圍爐計畫，一口氣捐助活動所需費用、餐費與孩子的小紅包，她也呼籲民眾動動手指多訂一道年菜，幫助偏遠地區的弱勢家庭可以在家圍爐，讓他們在新的一年裡更有勇氣邁出前行的步伐。

小如媽媽帶著四個孩子離開受暴的家後，15歲的小如身為長姊，只要媽媽外出工作，就得扛起照顧弟妹的責任，簡單煮一些東西給弟妹吃。小如媽媽常捨不得吃穿，每到過年就會很自責，沒能給孩子吃一頓像樣的年夜飯。由於家住得離市區比較遠，再加上沒有交通工具，一家人至今沒有現場參加過現代婦女基金會舉辦的圍爐活動，但感謝善心人士的幫助，把豐盛年菜送到家中，讓這一家五口終於吃到一桌熱騰騰的團圓飯。

現代婦女基金會邀請社會大眾多訂一道年菜，或是揪團湊一桌菜，讓偏鄉弱勢家庭過一個有年味的春節，也期盼大眾可捐助後續服務經費，讓受暴家庭在新的一年可以得到長期穩定的專業服務。活動詳情請見活動網站https://love.38.org.tw/，或致電（02）23917133分機83。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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