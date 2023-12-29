新北彩虹傘下的溫度！馬國學生靠它獲國際首獎

「當尖銳眼光，當刺耳聲響，你用彩虹的浪漫，溫柔包裝。」金曲天后張惠妹為同志友人而唱的那首〈彩虹〉，是每次演唱會的必唱曲目。而台灣這塊土地，又有哪些有關「彩虹」的故事？

家鄉竟有恐同效應？曾國雄初訪台灣頗驚訝

來自馬來西亞的學生曾國雄用手機捕捉板橋435藝文特區的彩虹傘，參與由新北市政府秘書處主辦的112年酷兒青年國際攝影比賽，該照片除了獲得學生組特優，更一舉獲得國際組織「彩虹網絡城市」（Rainbow Cities Network，以下簡稱RCN）首獎，並代表新北市參加5月的RCN「不再恐同日」展覽。

曾國雄表示，會參加這個攝影比賽主要是受到老師鼓勵，創作理念就直接從同志的六色彩虹旗去發想，想到顏色聯想到慾望「色」。他說：「酷兒他們會以有色眼光來看待，但不會把它的慾望鎖起來，反而更大膽展現獨特的自我」。曾國雄表示，自己從小生活在恐同的回教國家，在家鄉幾乎看不到同志、酷兒相關宣傳訊息，不只很多人不接受甚至有點反感。但在新北市他有了不同的看法，曾國雄強調，「不論在新北市或是台灣，就像很日常的一件事」。

image source：曾國雄提供

新北市致力邁向性平城市 彩虹延伸市民廣場地標「竹筍」

曾國雄對當今台灣性平日常的評語，背後其實經過不少人共同的努力。2016年新北市提供同性伴侶註記服務、2018年家防中心參與彩虹同志大遊行活動及2019年推出《多元性別服務宣導》計畫。2021年新北市成為RCN第34個正式會員，是全台第二個加入該組織的城市，持續致力邁向性平城市，落實聯合國SDGs目標「性別平等」及「不遺落任何一人」的精神。預計2023年底前，新北市民廣場知名竹筍地標周邊店鋪將打造成性平基地，未來「彩虹」意象會延伸至竹筍周邊，成為多元性別友善環境。

image source：新北永續城

跨性別者Mayumi勇於出櫃！與新北性別友善公廁合影照參展

性別平權、性別友善一直是聯合國的「2030永續發展目標」（以下簡稱SDGs）之一，SDGs包含17項核心目標，其中與「國際接軌、姊妹市計畫、女性平權、性別友善」更是新北市府積極推動的項目。根據「新北永續城」網站指出，來自菲律賓的移工、跨性別者Mayumi，目前在新北電子工廠上班，她自在地向同事出櫃。2023年Mayumi造訪新北市第一座榮獲性別友善標章的公廁時拍照留念，後來新北市府將此照片命名為「A Haven for Angels」（天使守廁）並成功參加國際展覽，展示新北市第一座獲頒性別友善廁所標章之公廁對於不同性別氣質者的包容守護。

image source：新北市政府秘書處

新北市永續發展成果一次看！雙語網站邀請市民、國際友人見證

要與世界一起前行，市府團隊走向國際與各國交流，陸續接待美國、加拿大、英國、法國等16個國家與外賓訪團， 積極與世界對話與國際接軌。針對永續發展的實際作為，新北市2019年領先全台，發表全球第十本《地方自願檢視報告》（Voluntary Local Review, VLR），橫掃國內外各大獎項 。新北市2021年推出第二本VLR，勇奪「2023年德國iF設計獎-傳達設計類公共關係品牌形象獎項」，是「全球唯一」且連續兩次以VLR獲獎的政府單位。新北市設籍人口2023年6月已經突破402萬人，新北市與國際同行的紀錄都在「新北永續城」，網站右上角還可以切換成英文版內容，邀請市民與國際友人一同見證努力成果。

image source：新北永續城