讓台灣囡仔的青春與汗水有價值！ 3大台灣在地農莊用農作「說故事」

隨著時代演進，人們的消費型態改變，農業開始逐漸走向精緻化，特別是台灣近年非常重視食安議題，因此生產具有「溫度」的小農型態就相當受到歡迎，台灣也有許多年輕人在家鄉的土地上實踐理想，開創出有別於以往的農業型態，更開創出聞名全國甚至享譽國際的品牌，台灣就有三大農莊，說著自己的故事更為台灣帶來美好的燦爛。

☞ 代表台灣囝仔的青春與汗水－汪汪地瓜園（聲量2,698筆）

位在新北市金山區的汪汪地瓜園，地處全台地瓜的知名產區，一群台灣囡仔心疼著父母的辛勞成果被盤商以低價售出，他們不甘於付出汗水後種出的地瓜沒有市場價格的主導權，於是持續在地方打拼，決心要打造一個屬於台灣囡仔的地瓜園。

Image Source：Facebook／金山汪汪地瓜園

有時候有些「次級地瓜」會因為賣相不佳的關係，會出現報銷的問題，因此除了地瓜之外，他們也販售地瓜布丁蛋糕、地瓜薯片、地瓜薯條等商品，他們也讓汪汪地瓜園成為了一個品牌，逐漸被大家所認識，他們在地瓜圓揮灑的青春與汗水，同時發揮影響力，結合在地的農友，共同推出「農村共好x小農連合」活動，透過串連在地農友，共同擴展地瓜體驗活動區域，提升在地小農的經營收成。

Image Source：Facebook／金山汪汪地瓜園

他們種下的不只是地瓜，更是一片真摯，深根在地，透過自己的故事影響更多農村職人。

❦ 店家資訊： 地址：新北市金山區重和里重和里六股林口74號 電話：02-2408-0745 粉絲專頁：金山汪汪地瓜園

☞ 勇敢築夢的台灣驕傲－威石東（聲量1,140筆）

威石東的特色就是其獨一無二的台灣風土葡萄酒，創辦人楊文彬致力於台灣農業，他希望透過能以現代技術在台灣本地種植傳統及新的釀酒葡萄品種，因此他組織了台灣青年農學與釀酒的團隊，更導入葡萄的種植技術，因為深愛這片土地與作物，因此更決心要做出高品質的葡萄酒。

Image Source：Facebook／Weightstone 威石東台灣葡萄酒

他也實現了自己的夢想，不只在台灣內打出知名度，更是把葡萄酒推往國際，現在在海外也有一些固定據點，可以說是台灣的驕傲。

❦ 店家資訊： 地址：台中市大肚區南榮路60號 電話：04-2693-0788 粉絲專頁：Weightstone 威石東台灣葡萄酒

☞ 與農共好釀造圓滿務農夢－無思農莊（聲量315筆）

無思農莊對於在地農產品是比較特別的存在，「活味噌」與「活鹽麴」都是他們的主力商品，釀造、製麴老闆都親力親為，投入研發、研究與商品開發。

Image Source：Facebook／無思農莊

無思農莊同時也實驗出多種開發多種口味，同時也會隨著農友當令的食材來做產品變化，與農友共好，也圓了自己的務農夢。

❦ 店家資訊： 地址：花蓮縣花蓮市富安路91號 電話：0911-839-395 粉絲專頁：無思農莊

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2023年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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