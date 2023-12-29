快訊

校園衝突事件延燒 在校生曝心聲：不斷有8+9叫囂 穿校服被嗤之以鼻

獨／賴皮寮再惡搞… Google萬里國中變「賴皮國中」

影／機師降落出包錯過跑道 俄羅斯客機落在冰凍河流正中央

讓台灣囡仔的青春與汗水有價值！ 3大台灣在地農莊用農作「說故事」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖片來源／Facebook金山汪汪地瓜園
圖片來源／Facebook金山汪汪地瓜園

隨著時代演進，人們的消費型態改變，農業開始逐漸走向精緻化，特別是台灣近年非常重視食安議題，因此生產具有「溫度」的小農型態就相當受到歡迎，台灣也有許多年輕人在家鄉的土地上實踐理想，開創出有別於以往的農業型態，更開創出聞名全國甚至享譽國際的品牌，台灣就有三大農莊，說著自己的故事更為台灣帶來美好的燦爛。

☞ 代表台灣囝仔的青春與汗水－汪汪地瓜園（聲量2,698筆）

位在新北市金山區的汪汪地瓜園，地處全台地瓜的知名產區，一群台灣囡仔心疼著父母的辛勞成果被盤商以低價售出，他們不甘於付出汗水後種出的地瓜沒有市場價格的主導權，於是持續在地方打拼，決心要打造一個屬於台灣囡仔的地瓜園。

隨著時代演進，人們的消費型態改變，農業開始逐漸走向精緻化，特別是台灣近年非常重視食安議題，因此生產具有「溫度」的小農型態就相當受到歡迎，台灣也有許多年輕人在家鄉的土地上實踐理想，開創出有別於以往的農業型態，更開創出聞名全國甚至享譽國際的品牌，台灣就有三大農莊，說著自己的故事更為台灣帶來美好的燦爛。

Image Source：Facebook／金山汪汪地瓜園

有時候有些「次級地瓜」會因為賣相不佳的關係，會出現報銷的問題，因此除了地瓜之外，他們也販售地瓜布丁蛋糕、地瓜薯片、地瓜薯條等商品，他們也讓汪汪地瓜園成為了一個品牌，逐漸被大家所認識，他們在地瓜圓揮灑的青春與汗水，同時發揮影響力，結合在地的農友，共同推出「農村共好x小農連合」活動，透過串連在地農友，共同擴展地瓜體驗活動區域，提升在地小農的經營收成。

隨著時代演進，人們的消費型態改變，農業開始逐漸走向精緻化，特別是台灣近年非常重視食安議題，因此生產具有「溫度」的小農型態就相當受到歡迎，台灣也有許多年輕人在家鄉的土地上實踐理想，開創出有別於以往的農業型態，更開創出聞名全國甚至享譽國際的品牌，台灣就有三大農莊，說著自己的故事更為台灣帶來美好的燦爛。

Image Source：Facebook／金山汪汪地瓜園

他們種下的不只是地瓜，更是一片真摯，深根在地，透過自己的故事影響更多農村職人。

❦ 店家資訊：

地址：新北市金山區重和里重和里六股林口74號

電話：02-2408-0745

粉絲專頁：金山汪汪地瓜園

☞ 勇敢築夢的台灣驕傲－威石東（聲量1,140筆）

威石東的特色就是其獨一無二的台灣風土葡萄酒，創辦人楊文彬致力於台灣農業，他希望透過能以現代技術在台灣本地種植傳統及新的釀酒葡萄品種，因此他組織了台灣青年農學與釀酒的團隊，更導入葡萄的種植技術，因為深愛這片土地與作物，因此更決心要做出高品質的葡萄酒。

隨著時代演進，人們的消費型態改變，農業開始逐漸走向精緻化，特別是台灣近年非常重視食安議題，因此生產具有「溫度」的小農型態就相當受到歡迎，台灣也有許多年輕人在家鄉的土地上實踐理想，開創出有別於以往的農業型態，更開創出聞名全國甚至享譽國際的品牌，台灣就有三大農莊，說著自己的故事更為台灣帶來美好的燦爛。

Image Source：Facebook／Weightstone 威石東台灣葡萄酒

他也實現了自己的夢想，不只在台灣內打出知名度，更是把葡萄酒推往國際，現在在海外也有一些固定據點，可以說是台灣的驕傲。

❦ 店家資訊：

地址：台中市大肚區南榮路60號

電話：04-2693-0788

粉絲專頁：Weightstone 威石東台灣葡萄酒

☞ 與農共好釀造圓滿務農夢－無思農莊（聲量315筆）

無思農莊對於在地農產品是比較特別的存在，「活味噌」與「活鹽麴」都是他們的主力商品，釀造、製麴老闆都親力親為，投入研發、研究與商品開發。

隨著時代演進，人們的消費型態改變，農業開始逐漸走向精緻化，特別是台灣近年非常重視食安議題，因此生產具有「溫度」的小農型態就相當受到歡迎，台灣也有許多年輕人在家鄉的土地上實踐理想，開創出有別於以往的農業型態，更開創出聞名全國甚至享譽國際的品牌，台灣就有三大農莊，說著自己的故事更為台灣帶來美好的燦爛。

Image Source：Facebook／無思農莊

無思農莊同時也實驗出多種開發多種口味，同時也會隨著農友當令的食材來做產品變化，與農友共好，也圓了自己的務農夢。

❦ 店家資訊：

地址：花蓮縣花蓮市富安路91號

電話：0911-839-395

粉絲專頁：無思農莊

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2023年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。


【延伸閱讀】

不只悠然拉麵「不接首次用餐客人」！4間台北熟客制餐廳　排到2023年還吃不到

OREO碎片有單賣！地點曝光網吃爆　饕客分享「銷魂吃法」：吃了超爽


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金山 葡萄酒 農業 網路溫度計

延伸閱讀

迎接高齡社會壯世代來臨 嘉義市首辦樂齡勇壯料理班

月薪逼近17萬、一天工作6小時！澳洲南部農場缺工問題仍嚴重

紫地瓜、紫山藥有什麼不同，一圖看差異！甜點餡料優選它

「我真的會謝」是什麼意思？5G衝浪必學網路流行語來源揭曉

相關新聞

交通部長坦言 交通死亡年降5%恐跳票

全台去年交通事故死亡人數達3085人，交通部喊出年降5%死亡人數為目標，雖祭出多項改善措施，但交通部昨公布今年1至10月...

地球發燒 彭啟明：全球今年逾200天日創最高溫紀錄 非常誇張

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，2023年的全球溫度已經注定是有史以來最高溫紀錄，尤其是每...

銀髮國旅補貼 每日最高500元

交通部觀光署昨公告，為促進國旅市場，明年元旦起，持續補助銀髮族旅客及身障者國內團體旅遊，其中銀髮族旅客每人每日最高補助五...

連假天氣看這查 跨年夜大台北短暫雨 元旦晨注意輻射冷卻

今天中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，屏東已出現能見度不足200公尺的現象，台南能見度亦較低...

嘉義濃霧 天氣好轉 吳德榮：跨年晴朗、入夜探12度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面仍有低層雲，伴隨降水...

紀念統一發票之父 輔大醫院任顯群講堂揭牌

天主教輔仁大學附設醫院任顯群醫學教育講堂昨揭牌，監察院前院長錢復出席致詞說，任對台灣經濟貢獻非常大。任的女兒任治平則以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。