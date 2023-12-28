明年元旦新制上路 各式加薪補助、TPASS新增優惠縣市一次看

行政院會今天說明2024元旦上路新制，包含基本工資調漲、軍公教調薪4%、調高2023年度基本生活費等稅制優化措施、延長大宗物資降稅措施、提高0到2歲托育補助、調增國民年金、社福及老農津貼、拉大專校院學生校內住宿補貼、擴大發放成年禮金、TPASS月票新增嘉義縣(市)及澎湖縣，延長家電汰舊換新節能補助及新增住宅燃氣器具節能產品補助，以及111簡訊共同契約平台上架等。

行政院會今天說明2024元旦上路新制。圖／取自陳建仁臉書

在加薪方面，基本工資連8年調漲，明年月薪由2萬6400元調至2萬7470元，時薪由176元調整為183元，約239萬名勞工受惠；軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給及主管職務加給等3項均調足4%，約73萬人受惠；調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15%，並補助私立大專比照辦理。

減稅部分，2023年度每人基本生活費，由19.6萬元提高至20.2萬元，預估235萬戶受惠，另調高2023年度營利事業及執行業務者之員工伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元增加為3000元，此2項明年5月申報綜合所得稅時適用。

政府也調高綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額等減稅優惠，預估662萬戶受惠，2025年5月申報綜合所得稅時適用；延長大宗物資降稅措施至2024年3月31日止，以穩定民生物價。

行政院會今天說明2024元旦上路新制。圖／取自陳建仁臉書

行政院長陳建仁表示，這幾年所得稅不斷進行改革，持續調升扣除額，讓47%的人已經不用繳稅，而且45.5%總稅額，由適用最高稅率的0.85%申報戶負擔。這就是稅制改革的好處，讓有能力的人多負擔，普通收入的朋友的就可以減少負擔。

在育兒方面，提高0至2歲托育補助，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調高至7000元，送托準公共托育服務者，每月補助由8500元調高至1萬3000元，其中低收入戶及弱勢家庭、中低收入戶、第2名及第3名以上子女再調高補助金額。

福利部分，調增國民年金各項給付金額、社福及老農津貼，預估分別約有172.9萬人(國民年金)、67萬人(社福津貼)及54萬人(老農津貼)受惠。

而為了拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施，政府也減免私立大專學生學雜費每年3.5萬元，經濟弱勢學生再加碼減免1.5萬元至2萬元，並推動高中全面免學費；大專校院學生校內住宿補貼，每學期補貼每名住宿生最高5000元，經濟弱勢身分每名補貼7000元。以及擴大成年禮金(文化幣)發放對象為16歲至22歲青年，每人每年1200點文化幣。

行政院會今天說明2024元旦上路新制。圖／取自陳建仁臉書

在生活便利方面，明年TPASS行政院通勤月票將再擴增嘉義縣、嘉義市及澎湖縣等3縣市；延長住宅家電汰舊換新節能補助，購買能源效率一級之冷氣機或電冰箱，每台補助3000元，並新增住宅燃氣器具(瓦斯熱水器、瓦斯爐)節能產品補助。

而針對民眾關心的防詐騙作為，中央政府的111簡訊共同契約平台明年元旦將上架，政府機關及重要民生服務（如台水、台電）可逕行於共同契約平台採購使用本簡訊服務，使民眾更易於識別政府資訊，有效降低詐騙風險。