不必頭扎百根針 衛福部核准圓禿口服、外用新藥

圓禿是常見疾病，占皮膚科門診病人2％。台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，在衛福部核准外用免疫藥水、口服新藥前，患者甚至必須注射上百支類固醇針劑。一位65歲老翁，2017年開始掉髮，嘗試過植髮，並使用外用免疫藥水及注射類固醇等方式治療，自2019年使用一項衛福部新核准的口服藥物，頭髮恢復正常。

蔡呈芳表示，圓禿致病原因包括先天基因問題導致，與後天性免疫失調等因素引起；有些新冠病毒染疫者或接種新冠疫苗至第2劑、第3劑的民眾，均也可能出現圓禿後遺症，為確診最常引起的3大副作用之一。若民眾落髮情況三、四個月都沒有改善，就要懷疑是圓禿，可至皮膚科就診。

蔡呈芳說，有些病人合併其他免疫疾病，如甲狀腺異常等，切片檢查為正常，抽血檢測卻出現異常；通常合併疾病愈多，家族史因素愈強，則治療效果愈差；兒童、青少年圓禿病患人數亦不低，主要與基因遺傳有關。

「過去圓禿治療方式是使用類固醇針劑，但若掉髮面積超過頭皮5成，施打類固醇的安全性、疼痛感受等方面均不佳。」蔡呈芳表示，若病人因禿頭面積大，整個頭皮打了100針類固醇都未必有效，且類固醇類型藥物療效有時間限制，通常使用2年後療效將會遞減。

衛福部食藥署今年7月同意醫院自行調劑使用「外用免疫療法」治療圓禿。蔡呈芳表示，用於治療圓禿的外用藥水國外已使用多年，過去受限醫院不能自行調劑的限制，國內無法使用。今開放後，禿頭面積過大、兒童病患等，便可使用這項藥物，且用於「首次發病、時間未超過2年」患者，較不容易復發，病人落髮情況停止後，即可停藥。據台大醫院10年的長期研究，有超過5成患者可以改善超過75％。此藥水已獲健保給付，但病人治療初期需要每週一次的門診塗抹治療，因此並非人人均可配合。

此外，蔡呈芳說，一款原本用於關節炎及異位性濕疹的藥品，經過國內也有參與的臨床試驗後，也在去年獲得食品藥物管理署核准，用於成人嚴重圓禿，約6成患者經過一年治療，嚴重度只剩不到20％，但全頭禿患者療效減半。此藥物尚未獲得健保給付，患者必須自費。