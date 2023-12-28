快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不必頭扎百根針 衛福部核准圓禿口服、外用新藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一位65歲老翁，2017年開始掉髮，嘗試過植髮，並使用外用免疫藥水及注射類固醇等方式治療，自2019年使用一項衛福部新核准的口服藥物，頭髮恢復正常。圖／蔡呈芳提供
一位65歲老翁，2017年開始掉髮，嘗試過植髮，並使用外用免疫藥水及注射類固醇等方式治療，自2019年使用一項衛福部新核准的口服藥物，頭髮恢復正常。圖／蔡呈芳提供

圓禿是常見疾病，占皮膚科門診病人2％。台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，在衛福部核准外用免疫藥水、口服新藥前，患者甚至必須注射上百支類固醇針劑。一位65歲老翁，2017年開始掉髮，嘗試過植髮，並使用外用免疫藥水及注射類固醇等方式治療，自2019年使用一項衛福部新核准的口服藥物，頭髮恢復正常。

蔡呈芳表示，圓禿致病原因包括先天基因問題導致，與後天性免疫失調等因素引起；有些新冠病毒染疫者或接種新冠疫苗至第2劑、第3劑的民眾，均也可能出現圓禿後遺症，為確診最常引起的3大副作用之一。若民眾落髮情況三、四個月都沒有改善，就要懷疑是圓禿，可至皮膚科就診。

蔡呈芳說，有些病人合併其他免疫疾病，如甲狀腺異常等，切片檢查為正常，抽血檢測卻出現異常；通常合併疾病愈多，家族史因素愈強，則治療效果愈差；兒童、青少年圓禿病患人數亦不低，主要與基因遺傳有關。

「過去圓禿治療方式是使用類固醇針劑，但若掉髮面積超過頭皮5成，施打類固醇的安全性、疼痛感受等方面均不佳。」蔡呈芳表示，若病人因禿頭面積大，整個頭皮打了100針類固醇都未必有效，且類固醇類型藥物療效有時間限制，通常使用2年後療效將會遞減。

衛福部食藥署今年7月同意醫院自行調劑使用「外用免疫療法」治療圓禿。蔡呈芳表示，用於治療圓禿的外用藥水國外已使用多年，過去受限醫院不能自行調劑的限制，國內無法使用。今開放後，禿頭面積過大、兒童病患等，便可使用這項藥物，且用於「首次發病、時間未超過2年」患者，較不容易復發，病人落髮情況停止後，即可停藥。據台大醫院10年的長期研究，有超過5成患者可以改善超過75％。此藥水已獲健保給付，但病人治療初期需要每週一次的門診塗抹治療，因此並非人人均可配合。

此外，蔡呈芳說，一款原本用於關節炎及異位性濕疹的藥品，經過國內也有參與的臨床試驗後，也在去年獲得食品藥物管理署核准，用於成人嚴重圓禿，約6成患者經過一年治療，嚴重度只剩不到20％，但全頭禿患者療效減半。此藥物尚未獲得健保給付，患者必須自費。

類固醇 衛福部 皮膚科

延伸閱讀

專責辦公室拚6個月新藥納健保 審查快速通關機制

完成4個月頭痛日記 29歲越南新住民獲健保給付針劑治療

結膜炎、乾眼症…該點什麼藥水？9種常見眼睛疾病用藥整理

日靈魂繪師10秒畫《葬送的芙莉蓮》費倫真的肥 師父掉髮變「禿頭的芙莉蓮」

相關新聞

明年元旦新制上路 各式加薪補助、TPASS新增優惠縣市一次看

行政院會今天說明2024元旦上路新制，包含基本工資調漲、軍公教調薪4%、調高2023年度基本生活費等稅制優化措施、延長大...

喊話台鐵未來董總擔起員工爭議 王國材：不像現在都跑到部長身上

台鐵公司明年1月1日掛牌，交通部長王國材今出席道安說明會受訪表示，過去台鐵局是行政單位，有很多限制，未來公司化有自己董事...

今年降5%交通死亡恐跳票 王國材：我跟交通部都該檢討

我國去年逾3千人死於交通事故，交通部今年以來祭出多項改善措施，誓言今年死亡數下降5%。交通部今公布10月單月道路交通事故...

新冠JN.1來襲 台大醫示警：感染者的無敵星星將失效

第五波新冠疫情預計在明年1月中下旬來襲，疾管署估計每日約會有1萬8至2萬人感染，並且變異株JN.1在本土檢出占比逐漸增加...

打流感疫苗患「視神經炎」不良反應 羅一鈞：超罕見！

罕見不良反應！台中30多歲女打流感疫苗出現「視神經炎」，疾管署發言人羅一鈞表示，上一次發生視神經炎的疫苗救濟案為2012...

健保快易通APP無障礙升級 強化報讀導覽提醒

健保快易通APP新增無障礙專區，不同障別需求優化功能，在友善就醫查詢專區提供身障者常用就醫院所、牙醫查詢及居家醫療照護查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。