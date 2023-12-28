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拚國旅！觀光署祭千萬補助銀髮、身障旅遊 每人每日最高1500元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署明年年1月1日起受理旅行業者申請，銀髮族旅客每日最高補助500元，身心障礙旅客每日最高補助1500元、必要陪伴者1人每日500元。圖／本報資料照
觀光署明年年1月1日起受理旅行業者申請，銀髮族旅客每日最高補助500元，身心障礙旅客每日最高補助1500元、必要陪伴者1人每日500元。圖／本報資料照

我國逐步邁向高齡化社會，交通部觀光署促進國旅市場，持續補助銀髮族及無障礙團體國內旅遊，明年元旦起受理旅行業者申請，總經費各500萬元，銀髮族旅客每日最高補助500元、身心障礙旅客每日最高補助1500元、必要陪伴者1人每日500元，額滿為止。

觀光署今公布「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」2要點，其中銀髮族團體旅遊補助延續過往機制，無障礙團體則新增必要陪伴者1人每日500元。

觀光署說明，銀髮族團體方面旅遊補助將延續過往機制，旅行業者如辦理6人以上國內團體旅遊，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上（4天以上得安排2天放假日），且全團全程住宿於合法旅宿業及使用合法交通工具，以每一銀髮族旅客每日最高補助500元計算，每團補助旅行業者最高1萬5000元，每家業者一年以10團為限。

另外，觀光署指出，無障礙團體旅遊補助方面，推出新版補助措施，除鼓勵旅行業者依旅客需求，安排多元特色旅遊行程，並新增身心障礙人士陪伴者出遊機制，改採每日定額補助基準。

觀光署說明，旅行業者若辦理身心障礙人士旅客達3人以上國內團體旅遊，一日遊者，補助金額以每一身心障礙人士旅客1200元、必要陪伴者1人1日300元作為計算；二日遊以上者，則每一身心障礙人士旅客每日1500元、必要陪伴者1人每日500元，每家業者一年以25團為限。

另外，若團員屬聽、語障或合併聽、語障多重障礙者旅客達2人以上，另外可申請聘請手語翻譯員費用補助，每團最高補助總額5萬元。相關資訊可至交通部觀光署行政資訊網「銀髮族及無障礙旅遊推廣」專區（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=138）查詢。

觀光署 高齡化 銀髮族

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