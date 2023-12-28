2024元旦第一道曙光在屏東 免費接駁追光去

台北天文館公布「2024年元旦曙光地圖」，全台最早平地日出在鵝鑾鼻燈塔的上午6時34分，為迎接新年第一道曙光，屏東縣政府在墾丁龍磐公園辦理「屏安曙光」，以「追光造夢」為主題，邀請民眾為新的一年製造夢想、實踐夢想。縣府提醒，元旦自0時起，台26線鵝鑾鼻停車場至滿州界碑交通管制，歡迎民眾搭乘免費接駁車到龍磐公園追光。

屏東縣政府表示，冬季的屏東是最適宜遊客南向的地點，近期更以「屏東多向度」喚起人們對屏東的精采印象，透過不間斷的系列活動，包括跨年晚會「歌舞昇屏High歌之夜」到屏南的「落山風藝術季」及「四重溪溫泉季」泡溫泉，一路狂歡迎向新年。

本次活動安排「南島舞集」以屏東山海舞動的表演概念迎接嶄新的一年，將表演區域移到龍磐崩崖地形景觀區旁，讓民眾在等待曙光到來的同時，欣賞舞團展現力與美的震撼。

縣府交通旅遊處說，維持道路順暢，台26線佳鵝公路鵝鑾鼻停車場至滿州界碑於元旦當日0時至8時間將實施「路段禁止通行」交通管制措施並提供免費活動接駁，請遊客配合執勤員警指揮及引導，以確保用路安全，免費接駁車從元旦凌晨3時30分起於上述兩處管制點發車，歡迎民眾在管制點前道路兩旁停放車輛，並搭乘免費接駁車前往龍磐公園追光。