三班護病比未有共識 衛福部長：拚農曆年前有結論

衛福部將於今年底擬定三班護病比標準、明年上路，並預計採3年過渡期，衛福部長薛瑞元說，雙方目前對三班護病比的「值」還沒有共識，會再盡最後努力再召開一次會議，時間預計會訂在明年1月初，農曆年前應該會有共識，如未獲共識，就由衛福部決定最終方案。

新冠肺炎疫情期間許多護理師離職，32萬名護理人員，僅19萬人執業，醫療人員11月走上總統府前的凱達格蘭大道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部照護司長蔡淑鳳說，2026年前人力缺口達8000人，其中醫學中心缺口最大，需再補4000人，區域醫院3000人、地區醫院1000人。

行政院會9月28日通過訂定三班護病比等12項策略計畫，以提升人員待遇、鼓勵回任及留任，衛福部日前與護理師團體、工會與醫院代表協商三班護病比標準，預計年底定案，護理團體建議，醫學中心可於2024年及2026年，分二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為1：6、1：9、1：11；第二階段1：5、1：8、1：10；至於區域醫院護理團體，同樣分二階段推動。第一階段白班、小夜班和大夜班依序為1：7、1：11、1：13，第二階段1：6、1：10、1：12。

薛瑞元今天說，因為開會進度不太順利、還沒有共識，會盡最後的努力再召開一次會議，歡迎相關代表一起討論，1月初會再找各層級代表來開會，希望可以慢一點再上路，農曆年前應該會有共識，卡住的點在用對三班護病比的「值」要多少，目前沒有共識，因為之前開會有點不順利，醫院代表有幾次沒來參加，但方案還是要大家共識，如果還是沒有共識，就由衛福部決定。

針對醫院三班護病比標準訂定，衛福部經過7個版本草案、2次為醫院代表和護理相關代表會議，以及3次針對醫學中心、區域醫院、地區醫院等不同層級討論，目前護理團體有護理團體的共識版本，醫院也有有醫院代表的共識，薛瑞元裁示請2位次長，特別針對醫院代表共識版本，以及護理共識版本進行最後一次整合。

中華民國區域醫院協會理事長吳鏘亮說，區域醫院代表版本已經回文給照護司，照護司也已經對外說明，護理人員缺額8000人以上，但這是保守估計，實際上應該不止，可能有1萬名以上，「衛福部沒有好好計畫，貿然實施三班護病比」，而醫院為了讓三班護病比入法，勢必要關床才能達標，這樣對民眾的就醫權是很大損害，加上急診待床的情形，無疑是雪上加霜，還是希望維持全日護病比，在沒有辦法解決人力缺口前，不要貿然實施三班護病比。