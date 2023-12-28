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癌末患者圓夢 東榮首次完成捐贈眼角膜摘取

中央社／ 台東縣28日電

癌末患者「阿輝」希望能捐贈眼角膜遺愛人間，台北榮民醫院台東分院於24日平安夜「阿輝」病逝後幫他圓夢，成功摘取眼角膜捐贈給花蓮病患。

北榮台東分院今天發布新聞稿表示，在帶有平安幸福意含的平安夜裡，北榮台東分院順利地完成了醫院第一例心死判定（Donation after Cardiac Death,DCD）後成功摘取眼角膜的案例。

台東分院社工師吳靜惠表示，捐贈病患「阿輝」，平時與母親相依為命。2年前罹患食道癌便積極地接受手術及電療與化療，但考量家中尚有70多歲的老母親，所以「阿輝」總是自己騎車前往醫院治療，不願老母親為其擔心。

未料造化弄人，「阿輝」身上的癌細胞於今年度轉移至肺、肝、大腸等多項器官，於12月中旬入住台東分院安寧病床。「阿輝」歷經婚姻失敗及罹癌生病後，深深體會到人生百態，住院期間便主動向她表示欲捐贈眼角膜，希望能遺愛人間、幫助到有需要的人能重見光明。

吳靜惠表示，平安夜的深夜「阿輝」告別人世，在花蓮慈濟醫院眼科醫師和台東分院的醫療團隊合作下順利為「阿輝」完成眼角膜摘除手術，送給等待的病患。

吳靜惠表示，感謝「阿輝」化小愛為大愛，並希望這份愛的力量能繼續傳承下去，讓器官受贈者能重見光明，重獲健康。她也呼籲民眾，若有器官捐贈的意願，平時應向親友清楚表達捐贈的想法，並預先建立共識，也可向醫院社工室索取器官捐贈同意書，預先簽署，在危急情況下由親友協助完成心願，讓生命得以永續。

台東 器官捐贈 手術

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