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打流感疫苗患「視神經炎」不良反應 羅一鈞：超罕見！
罕見不良反應！台中30多歲女打流感疫苗出現「視神經炎」，疾管署發言人羅一鈞表示，上一次發生視神經炎的疫苗救濟案為2012年，發生機率是1億分之3，非常罕見。
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第214、215次審議小組會議紀錄，兩次共審查270案，有18例獲得救濟金，金額從5000元至60萬元不等，其中包含1例接種流感疫苗、1例接種卡介苗，其餘都是新冠疫苗。
台中30多歲廖小姐因右臉抽動與視力模糊等症狀而就醫，影像學檢查結果顯示疑似視神經炎。雖無法確定關聯性，但獲得救濟金4萬元。
羅一鈞表示，上一例接種流感疫苗後，發生視神經炎核定救濟案是2012年。文獻上估計流感疫苗接種後，發生視神經炎機率是1億分之3，非常罕見；個案經過分析後都無法證實或排除與接種疫苗有關。視神經炎發生通常以全身性類固醇及時治療後，視力恢復預後佳。
最高額救濟金的個案，則是桃園市未滿1歲的徐姓男童，該個案骨髓炎症狀與接種卡介苗相關，獲得60萬救濟金。另有一名台北市40多歲游先生在接種AZ疫苗後，因臉麻與視力模糊等症狀而就醫，經診斷為疑似中樞神經系統脫髓鞘疾病，判定給予17萬元救濟金。
另有一位，宜蘭縣40多歲魏小姐，在接種莫德納疫苗後，後因視力模糊、複視與走路不平衡等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示神經病變，屬於米勒費雪症候群，獲得12萬元救濟金。
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