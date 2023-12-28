「學會死亡便懂得活著」 最後14堂星期二的課演出生命

「當你學會死亡，你便懂得活著」、「死亡只結束了生命，沒有結束關係」果陀劇場經典劇作「最後14堂星期二的課」，至今演出場次已突破300場次，劇情改編自米奇·艾爾邦的回憶錄「最後14堂星期二的課」，紀錄與罹患漸凍症的大學教授互動的日子，教授將他所剩無幾的日子中，把自己的生命當作活教材教導他。漸凍人協會理事長屈穎說，漸凍症本身是個嚴肅話題，透過劇場能讓人了解疾病，也能反思生命。

每周二，都是米奇探望恩師墨瑞的日子，墨瑞被診斷罹患漸凍症，生命的最後幾個月，米奇每周的探訪，看著恩師一步步接近死亡，但選擇勇敢面對，米奇與恩師的對話，也讓米奇因世故僵化的心，一點一滴的軟化，看見恩師看待生命的方式，也讓他重新看待自己的人生與生活。

果陀劇場改編此書，在劇場上重現此劇作，劇場國寶金士傑、戲劇老手卜學亮攜手出演。漸凍人協會理事長屈穎說漸凍症本身是個嚴肅的議題，帶給大眾的反思也相對莊重，劇情穿插笑料與感動元素，讓疾病不再那麼有距離感，反而在觀看間重新思考生命的真諦。

果陀劇場的「最後14堂星期二的課」自2011年首次巡演以來，累積已演出300場次，今年許下要邁入演出400場次。今年的歲末年終，台新銀行及金萬林兩大企業攜手果陀劇場一起看好戲做公益，將包場票款的20%全數慷慨捐贈給漸凍人協會。這份善舉在寒冷的冬天猶如雪中送炭，將愛心傳遞得淋漓盡致。更多演出資訊請密切留意果陀劇場官網以及TixFun售票網www.tixfun.com。