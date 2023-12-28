2成學童認為上下學路不安全 靖娟：車輛不遵守交通規則

遠通電收攜手靖娟兒童安全文教基金會、uTagGo App與徐元智先生紀念基金會共同推出「交通安全小學堂隨堂考」，廣邀近1萬8千名人填答，結果發現小學低年級學童有2成不熟悉行人號誌、2成感到上下學的路不夠安全，並直言「許多車輛不遵守交通規則」，校區旁人行道經常被占用。

靖娟基金會表示，台灣交通事故是18歲以下兒少的「頭號殺手」，光是2022年就有2萬6164名兒少在交通事故中受傷，較2021年上升了1603人。以相鄰的韓國為例，以法規落實道安教育近30年，交通安全事故死亡降幅達6成3；台灣的道安教育才剛起步，只針對兒童進行宣導仍顯不足。

遠通電收表示，「交通安全小學堂」於今年8月15至11月29日舉辦，回收問卷包括國小低年級組4476份、國小中高年級組7883份、大眾組5635份，合計1萬7994份。

問卷中發現，超過2成低年級學童不熟行人號誌，詢問學童對台灣交通安全的感受度，仍有約2成學童感到上下學的路不夠安全，即便交通新法上路，學童仍直言「許多車輛不遵守交通規則」，更提及校區旁人行道被占用等情況。

至於中高年級學子中，仍有超過2成中高年級學童未了解與大車保持安全距離的重要性，也有1成以上不曉得騎乘時需專心不要聊天的觀念。

大眾組問卷結果呈現，大人的道安知識盲點比學童更大，包含視野死角、大型車輛安全等問題，答錯率都高於學童。像是「視野死角」題目，中高年級學童答錯率僅9.3%，大眾組答錯率卻高達17.8%。

另外，「在路上騎自行車時，看到大型車在前方準備要右轉，可以怎麼做？」大眾組竟有48.3%民眾答錯，尤以26歲以上族群選答比例最高，答錯率遠高於學童組24.2%。實際上，由於自行車在未畫設慢車道的道路應靠右側路邊行駛，因此應「在大型車右後方並保持適當距離」。

此外，有15%民眾認為僅駕駛人須配戴安全帶；在家長對於學童的道安教育與日常落實中，也僅有56.8%民眾意識到馬路對面呼喊孩子是錯誤行為。