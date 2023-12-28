連假想去六福村、石門水庫 走錯交流道繞路教你走省時

今年12月30日至明年1月1日3天為元旦連續假期，桃園龍潭石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預計會有壅塞情形，龍潭警分局提醒，去石門水庫可多利用龍潭交流道，而高原交流道則鄰近小人國、六福村，民眾千萬別走錯。

龍潭警方指出，依之前連假期間，知名景點周邊交通流量大，加上台3線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，恐造成交通壅塞情形。

由於國道3號在龍潭區有龍潭及高原等2個交流道，為分流建議，因高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及連結新竹縣台3線主要道路，民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越龍潭和新竹縣關西市區直接前往。另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主。

龍潭警表示，為避免龍潭地區交通壅塞，連假期間將編排警、民力在各交流道的周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。另外請民眾特別留意，元旦連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，也可上交通部網站查詢。