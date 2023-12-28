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台鐵推環島名片式車票套組 一次收藏241車站名片式車票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵局表示，環島名片式車票套組限量300組，每組售價9999元，31日台鐵4通路開賣，限量300組。圖／台鐵局提供
台鐵局表示，環島名片式車票套組限量300組，每組售價9999元，31日台鐵4通路開賣，限量300組。圖／台鐵局提供

百年台鐵局明年元旦改制台鐵公司，台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票；每組售價9999元，12月31日起，在台鐵4通路台北、台中、高雄、花蓮開賣，限量300組。

台鐵局表示，1887年創建的台灣鐵路管理局，即將卸下此頭銜，邁向國營台灣鐵路股份有限公司。翻開「環島名片式車票套組」古樸的木造紀念套組，猶如進入時光隧道，左側為全台環島鐵路路線網，右側仿製早期販售名片式車票的票櫃，每格存放著現行鐵道路線起迄站，以傳統軋日機手工軋印日期的每張車票，整體呈現懷舊風格，記錄台灣鐵路136年歷史軌跡。

台鐵局表示，環島名片式車票套組限量300組，每組售價9999元，12月31日在台鐵夢工場台北旗艦店、台鐵便當販賣店台中店、台鐵便當販賣店高雄販賣台、台鐵夢工場花蓮店販售。

台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票。圖／台鐵局提供
台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票。圖／台鐵局提供
台鐵局表示，環島名片式車票套組限量300組，每組售價9999元，31日台鐵4通路開賣，限量300組。圖／台鐵局提供
台鐵局表示，環島名片式車票套組限量300組，每組售價9999元，31日台鐵4通路開賣，限量300組。圖／台鐵局提供
台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票。圖／台鐵局提供
台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票。圖／台鐵局提供

台鐵 環島 售價

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