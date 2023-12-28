台鐵推環島名片式車票套組 一次收藏241車站名片式車票

百年台鐵局明年元旦改制台鐵公司，台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票；每組售價9999元，12月31日起，在台鐵4通路台北、台中、高雄、花蓮開賣，限量300組。

台鐵局表示，1887年創建的台灣鐵路管理局，即將卸下此頭銜，邁向國營台灣鐵路股份有限公司。翻開「環島名片式車票套組」古樸的木造紀念套組，猶如進入時光隧道，左側為全台環島鐵路路線網，右側仿製早期販售名片式車票的票櫃，每格存放著現行鐵道路線起迄站，以傳統軋日機手工軋印日期的每張車票，整體呈現懷舊風格，記錄台灣鐵路136年歷史軌跡。