聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵推環島名片式車票套組 一次收藏241車站名片式車票
百年台鐵局明年元旦改制台鐵公司，台鐵局推出「環島名片式車票套組」，串起環島鐵路241個車站，推出243種組合名片式車票；每組售價9999元，12月31日起，在台鐵4通路台北、台中、高雄、花蓮開賣，限量300組。
台鐵局表示，1887年創建的台灣鐵路管理局，即將卸下此頭銜，邁向國營台灣鐵路股份有限公司。翻開「環島名片式車票套組」古樸的木造紀念套組，猶如進入時光隧道，左側為全台環島鐵路路線網，右側仿製早期販售名片式車票的票櫃，每格存放著現行鐵道路線起迄站，以傳統軋日機手工軋印日期的每張車票，整體呈現懷舊風格，記錄台灣鐵路136年歷史軌跡。
台鐵局表示，環島名片式車票套組限量300組，每組售價9999元，12月31日在台鐵夢工場台北旗艦店、台鐵便當販賣店台中店、台鐵便當販賣店高雄販賣台、台鐵夢工場花蓮店販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言