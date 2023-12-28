快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

天冷預防腦中風心肌梗塞 緊記「臨、微、不、亂」四口訣

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。 圖／本報資料照片
南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。 圖／本報資料照片

近期寒流、冷氣團接力報到，容易促發腦中風心肌梗塞的發生，南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」，臨時手腳軟、微笑也困難、講話不清楚、別亂快送醫，辨識掌握緊急治療時機，平日做好「救心7行動」減少死亡與失能殘障的風險。

南投衛生局表示，心臟疾病及腦血管疾病已連續10年進榜全國十大死因，入冬以來，縣內因低溫導致突發性心血管疾病急診就醫人次，相較於平時有增加趨勢，請民眾尤其罹患心血管疾病、年長及肥胖等族群務必做好保暖工作，適時增減衣物，避免溫差過大，導致發生腦中風及心肌梗塞危及生命。

局長陳南松指出，天氣寒冷血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會，統計12月以來縣內發生腦中風49例，心肌梗塞17例，呼籲民眾如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要盡速就醫，掌握緊急治療時機。

由於8成心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，平日做好「救心7行動」包括控制高血壓、高血糖、高血脂，鼓勵民眾拒菸、挑選好食物、多運動保持身體活力、定期健康檢查及早發現身體異常，可遠離心血管疾病的威脅。

南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。記者黑中亮／攝影

腦中風 心肌梗塞 衛生局

延伸閱讀

供應全國技能競賽便當 34人食物中毒、1人腦中風...店家辯當天別人沒問題

心律不整該注意！ 及早察覺、正確治療避免中風危機

都有按時服藥...30多歲高階主管心肌梗塞再發作 忽視1警訊險送命

寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣

相關新聞

總統大選高鐵再加開班次30日開賣 3時段自由座擴大量能

2024總統及立委選舉倒數登場，台灣高鐵今天表示，加強服務疏運期間1月12日至15日旅客返鄉投票及出遊需求，再加開4班次...

今有雨稍轉涼 吳德榮：跨年元旦晴朗、入夜探11度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南方雲系通過，伴隨降水回波...

冏！小黃司機頻放屁臭薰乘客 原來是肚子裡藏了顆大肉瘤

41歲計程車司機趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便秘困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客...

今冬雨持續各地濕涼 周日跨年迎元旦曙光天氣仍有變數

今天各地局部短暫降雨，清晨沒有明顯的冷空氣影響，氣溫相比昨天略微回升的趨勢，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，但各地天氣...

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

聯合新聞網《科技玩家》12月第4波限時LINE免費貼圖來囉！即將告別2023、迎接2024，這次共有7款全新免費貼圖，編輯推薦「金爸爸 × 人2」財氣滿滿、「LINE購物 × 蝦米」適合撒嬌時使用，還有「淚眼汪汪」攻擊超可愛；「LINE TV × 1G與珍妮的日常」可用在2024跨年、新年祝賀上，但需接完任務才能獲得，讀者可別錯過囉。

天冷預防腦中風心肌梗塞 緊記「臨、微、不、亂」四口訣

近期寒流、冷氣團接力報到，容易促發腦中風及心肌梗塞的發生，南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。