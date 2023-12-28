注意！跨年14小時這區暫停外送 foodpanda連4天祭7.5折優惠
不管是跨年餐廳一位難求，還是不想到處人擠人、半夜戶外吹冷風，在家邀請親友團聚吃吃喝喝溫暖跨年也是不錯的選擇。foodpanda宣布推出跨年加碼限時優惠，從12月29日至2024年1月1日連續4天，指定消費者訂購美食外送滿指定金額，輸入優惠碼「跨年就送」享7.5折優惠，最高可折150元不等，每人可用2次。
如果想在週末搶先為跨年趴準備好，把握12月30日當天，訂購pandamart熊貓超市滿649元輸入優惠碼「一餓跨年買」享7.5折優惠，最高可折300元，每人可用1次。
另外，foodpanda也提醒外送服務有跨年管制時間，為配合台北、高雄跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務，12月31日16:00至2024年1月1日6:00，暫停外送台北市政府公告之第三階段交通管制範圍；12月31日14:00至2024年1月1日3:00，暫停外送高雄夢時代周邊之政府公告管制範圍。
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