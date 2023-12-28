快訊

台大生捕獲野生管中閔「坐博愛座發呆」 本尊看照片自嘲：保持微笑很重要

手機表格編輯王者是Evernote？過來人列優點「但不便宜」 網曝這款更好用

李善均遺書內容曝！向妻喊話「沒辦法了」 疑被天價違約金壓垮

注意！跨年14小時這區暫停外送 foodpanda連4天祭7.5折優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
12月30日訂購pandamart熊貓超市滿649元享7.5折優惠，最高可折抵300元，宅家即可與親友盡享歡聚時光。圖／foodpanda提供
12月30日訂購pandamart熊貓超市滿649元享7.5折優惠，最高可折抵300元，宅家即可與親友盡享歡聚時光。圖／foodpanda提供

不管是跨年餐廳一位難求，還是不想到處人擠人、半夜戶外吹冷風，在家邀請親友團聚吃吃喝喝溫暖跨年也是不錯的選擇。foodpanda宣布推出跨年加碼限時優惠，從12月29日至2024年1月1日連續4天，指定消費者訂購美食外送滿指定金額，輸入優惠碼「跨年就送」享7.5折優惠，最高可折150元不等，每人可用2次。

如果想在週末搶先為跨年趴準備好，把握12月30日當天，訂購pandamart熊貓超市滿649元輸入優惠碼「一餓跨年買」享7.5折優惠，最高可折300元，每人可用1次。

另外，foodpanda也提醒外送服務有跨年管制時間，為配合台北、高雄跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務，12月31日16:00至2024年1月1日6:00，暫停外送台北市政府公告之第三階段交通管制範圍；12月31日14:00至2024年1月1日3:00，暫停外送高雄夢時代周邊之政府公告管制範圍。

foodpanda跨年限時加碼，美食外送滿額即可享7.5折優惠，最高可折抵150元。圖／foodpanda提供
foodpanda跨年限時加碼，美食外送滿額即可享7.5折優惠，最高可折抵150元。圖／foodpanda提供

跨年晚會 外送 foodpanda

延伸閱讀

快閃10小時全支付跨年筆筆24%回饋 1月王品鍋物15%放送

今冬雨持續各地濕涼 周日跨年迎元旦曙光天氣仍有變數

今有雨稍轉涼 吳德榮：跨年元旦晴朗、入夜探11度低溫

電信三雄 備戰跨年夜

相關新聞

今有雨稍轉涼 吳德榮：跨年元旦晴朗、入夜探11度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南方雲系通過，伴隨降水回波...

冏！小黃司機頻放屁臭薰乘客 原來是肚子裡藏了顆大肉瘤

41歲計程車司機趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便秘困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客...

今冬雨持續各地濕涼 周日跨年迎元旦曙光天氣仍有變數

今天各地局部短暫降雨，清晨沒有明顯的冷空氣影響，氣溫相比昨天略微回升的趨勢，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，但各地天氣...

注意！跨年14小時這區暫停外送 foodpanda連4天祭7.5折優惠

不管是跨年餐廳一位難求，還是不想到處人擠人、半夜戶外吹冷風，在家邀請親友團聚吃吃喝喝溫暖跨年也是不錯的選擇。foodpa...

亞錦賽黃牛猖獗促「運產條例」修法 法院認定不一衍生辦案爭議

台北大巨蛋今年底正式啟用，迎來首場正式活動「2023亞洲棒球錦標賽」的同時，黃牛票問題也在網路上出現，台北市長蔣萬安下令嚴查，命令層層下達基層警界，違序案件甚至成為刑警工作重點之一，引起警界議論；不過，相關爭議未隨亞錦賽落幕而結束，北、中接連有簡易法庭認定員警誘捕偵查之下，被移送人無圖利犯意，裁定不罰，所謂「黃牛」彷彿只是被警察帶去做績效，有員警擔心，相關申訴將緊隨而來。

灣聲新年音樂會 朱宗慶樂團首次加入帶來「六六大順」

不只維也納，台灣也有自己的新年音樂會。灣聲樂團主辦的《台灣的聲音 新年音樂會》已邁入第六年，期盼台灣的聲音用世界通用的經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。