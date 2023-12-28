冏！小黃司機頻放屁臭薰乘客 原來是肚子裡藏了顆大肉瘤

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聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
從蔡先生肚子裡取出的軟組織肉瘤。圖／阮綜合醫院提供
從蔡先生肚子裡取出的軟組織肉瘤。圖／阮綜合醫院提供

41歲計程車司機趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便秘困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客。他以為只是蔬果吃太少，拖著沒就醫，卻因尿不出來掛急診，經檢查發現一顆約13公分的「軟組織肉瘤」，位在骨盆腔壓迫膀胱與直腸，導致便秘、無法解尿，由泌尿科會診大腸直腸外科共同治療。

收治病例的阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基表示，醫療團隊隨即為趙先生手術，由於腫瘤卡在直腸與膀胱間，並侵犯到直腸，須摘除腫瘤及切除部分直腸，並做暫時性人工肛門，由於腫瘤周邊密集多項器官的血管和神經，手術困難度高，手術時間長達8個小時，術後需做放射線治療減少復發的可能，目前觀察中。

蔡達基解釋，「軟組織」是指肌腱、韌帶、結締組織、筋膜、脂肪、血管、淋巴管等，「軟組織肉瘤」是長在軟組織上的腫瘤，發生率約10萬分之一，占惡性腫瘤的100分之一，不但在惡性腫瘤中罕見，長在腹部更罕見，軟組織肉瘤常見在四肢和軀幹，機率約25%，進行局部切除腫癅手術即可，5年存活期達到9成以上。

相較之下，長在腹腔的機率只有約5%，通常要等到壓迫到其他器官產生症狀才被發現，但是這時候腫瘤已經偏大、甚至已轉移到其他內臟器官，並且若是長的位置不易手術切除，預後也不良，存活率則不到3成。

蔡達基指，軟組織肉瘤發生原因不明，與環境、基因有關，長在腹腔的大多會當成便祕、小便困難。引發便祕的原因很多，也容易被忽視，呼籲民眾不要忽視長期便秘，便祕情況達半年以上，經過飲食調整、藥物補充後都無法改善的，就應該盡快找胃腸科醫師做檢查診斷治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡達基醫師說明趙先生的病況。圖／阮綜合醫院提供
蔡達基醫師說明趙先生的病況。圖／阮綜合醫院提供
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。圖／阮綜合醫院提供
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。圖／阮綜合醫院提供
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。圖／阮綜合醫院提供
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。圖／阮綜合醫院提供

腫瘤 手術 器官

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