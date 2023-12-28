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今有雨稍轉涼 吳德榮：跨年元旦晴朗、入夜探11度低溫

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今有雨稍轉涼 吳德榮：跨年元旦晴朗、入夜探11度低溫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天南方水氣通過，各山區有雨、部分平地亦有短暫降雨的機率。白天高溫略降，稍轉涼。本報資料照片
今天南方水氣通過，各山區有雨、部分平地亦有短暫降雨的機率。白天高溫略降，稍轉涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南方雲系通過，伴隨降水回波，各地區降雨、山區較明顯。因無輻射冷卻，低溫較昨天回升，各地區平地最低氣溫約在16、17度。

他說，今天南方水氣通過，各山區有雨、部分平地亦有短暫降雨的機率。白天高溫略降，稍轉涼。北部16至23度，中部17至24度，南部17至25度、東部16至25度。

吳德榮表示，明天水氣東移、中南部好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨。周六西半部多雲時晴、部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升。

吳德榮表示，周日偏乾的東北季風南下，西半部晴朗，東半部多雲時晴、有局部短暫降雨的機率；下周一元旦、周二各地晴朗穩定，東半部局部地區偶有零星飄雨的機率。

他說，周日至周二晨，南下的冷空氣僅屬東北季風級，白天在陽光下，氣溫很快回升，北台灣舒適南微熱，入夜後因輻射冷卻效應，氣溫偏低，北部沿海及部分平地的最低氣溫，有降至11、12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。

吳德榮說，下周三迎風面水氣略增、北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴朗穩定的天氣。

吳德榮 東北季風 輻射

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