灣聲新年音樂會 朱宗慶樂團首次加入帶來「六六大順」

不只維也納，台灣也有自己的新年音樂會。灣聲樂團主辦的《台灣的聲音 新年音樂會》已邁入第六年，期盼台灣的聲音用世界通用的經典（古典）音樂規格介紹給國人，也把台灣音樂推向國際。2024新年音樂會除了首次有朱宗慶打擊樂團加入，還以瓊瑤的經典作品為主題，演出長笛協奏曲《劇未了，情待續》與交響組曲《時代的情書》。開賣首日即賣出大半，一個多月便宣告售罄，銷售速度為歷年之最。

2024新年音樂會邀來奧地利施蒂利亞格拉茲管弦樂團首席指揮陳美安與灣聲樂團首次合作。聽眾一開場將聽到《馬卡道狂想曲》，在新年音樂會中放入原住民元素幾乎已成為慣例。還有作曲家石青如的作品《金色的詩歌》，取材自印度詩人泰戈爾的詩篇，歌詠著光明與希望，又有著濃厚的台灣風情。

2024《台灣的聲音 新年音樂會》一大亮點之一，是朱宗慶打擊樂團的加入。朱宗慶打擊樂團將帶來《絃舞Ⅰ》與《六六大順》，後者是朱宗慶委託李哲藝所作，並由朱宗慶打擊樂團巡演各地。適逢新年音樂會第六年，特別在新年音樂會中加入此曲，為觀眾博個好彩頭。

在熱情磅礴的開場之後，下半場的曲目將喚起台灣人心中的浪漫情懷。以瓊瑤的經典作品為主題，演出長笛協奏曲《劇未了，情待續》與交響組曲《時代的情書》。瓊瑤的小說作品幾乎每一部都被改編為電視劇或電影，其主題曲是許多台灣人的青春記憶，其中《劇未了，情待續》由國際長笛天后崔娜卿Jasmine擔綱獨奏。

●灣聲樂團《台灣的聲音 新年音樂會》，明年1月1日下午兩點於國家音樂廳登場。直播連結: https://user219899.pse.is/5h4dcu