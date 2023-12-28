健康你我他／看護真誠貼心 擄獲老媽的心

母親晚年身體老化加速，感冒、筋骨痠痛、高血壓等症狀紛紛出現，長期服藥後導致腎萎縮而洗腎。

感謝台大醫院新竹分院洗腎團隊的照護，母親依然可以正常地生活，只是洗腎廔管每隔一段時日因病菌感染必須住院治療以免引發敗血症。在一至二周的住院期間，我們因工作緣故白天無法隨侍在側，於是由院方介聘合格的看護照護，晚上再交由自家人接手。

凡事親力親為的母親一開始很不習慣，然而看護態度真誠、談吐親切，餵藥、餵飯、購物、擦澡、洗頭、按摩、陪著聊天、推輪椅外出散心等，很快擄獲母親的心，兩人也成為知交。

另外母親腿部痠痛，影響行動靈活，我們到本地輔具資源中心洽借輔具，譬如：輪椅、助行器、枴杖等供她使用。借用手續簡便，先繳交證件及押金，退還時再領回，鄉親朋友可善加利用。

不少民眾認為兒女親身照護失智、失能的長者才符合孝道，也因此造成沉重負擔，政府長照制度可提供人力協助及經費補助讓照護者獲得喘息，民眾可洽詢縣（市）政府社會局、衛生局，了解相關法令後提出申請。

時代觀念轉變，「失智失能的長者善終、照護的親人紓壓」是最佳的照護方案，詳細評估後請看護、外勞到宅或送安養機構等，也都是可行的選項。