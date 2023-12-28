吃鍋注意 海鮮忌泡鹽水 蛤蜊打開再煮10秒

跨年氣溫可能下探14℃，不少民眾已經和親友約好開「火鍋趴」，專家提醒，烹煮貝類食品時，要多煮5至10秒再吃；海鮮類要避免使用「鹽水殺菌」，否則反而有利腸炎弧菌存活；老饕愛吃的豆皮，可挑選優良來源廠商，乾豆皮要妥善密封，濕豆皮應冷藏並盡快食用。

長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授兼學程主任許淑真說，火鍋湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過70℃，烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類，當殼打開後應再加熱5至10秒，避免生食風險。

許淑真指出，海鮮類食材可能含有的腸炎弧菌，喜歡有鹽分的環境，在鹹水或淡水類均有可能，尤其以鹹水類特別明顯，提醒民眾避免使用鹽水浸泡海鮮，否則無法達到殺菌效果；淡水類則可能藏有腸桿菌類微生物、大腸桿菌、沙門氏菌等，建議烹煮溫度65℃以上。

很多人點名豆皮是火鍋料的靈魂，許淑真表示，豆製品容易壞，提醒要選擇來源清楚的優良食材，乾豆皮要密封存放、濕豆皮則冷藏；把蛋打進火鍋湯也是不少老饕大推的美味，建議選擇洗選蛋，但打蛋前要清洗、打完蛋要洗手，記得煮熟。

民眾要留意食材儲存條件，許淑真說，冷藏食品應存放於0至7℃、冷凍食品存放於-18℃以下，並掌握先進先出原則；食材調理前解凍方式，建議置於冷藏庫或以微波爐解凍，密封包裝後以流水解凍，並仔細清洗食材，蔬果清洗乾淨後再分切。

許多人認為放冷凍就不會壞，許淑真說，冷凍冷藏還是有壞掉的一天，食品在良好冷凍條件下以保存期限為主，散裝食品較難推定，建議選購優良廠商，並盡速食用完畢。