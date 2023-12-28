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強化醫療量能 南桃園引進2醫學中心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園醫療資源南北分配不均，市長張善政（左三起）、副市長王明鉅昨宣布引進2家醫學中心資源，與亞東紀念醫院、高雄醫學大學團隊合作，盼提升南桃園醫療量能。記者朱冠諭／攝影
桃園醫療資源南北分配不均，市長張善政（左三起）、副市長王明鉅昨宣布引進2家醫學中心資源，與亞東紀念醫院、高雄醫學大學團隊合作，盼提升南桃園醫療量能。記者朱冠諭／攝影

桃園市醫療資源南北分配不均，考量興建實體醫院曠日廢時，市府昨宣布引進2家醫學中心資源，由亞東紀念醫院、高雄醫學大學團隊分別和中壢長榮醫院及天晟醫院合作，提升南桃園醫療量能。不過民代認為床位不足等問題仍無解，市府指桃園醫療區域急需重整，持續呼籲衛福部盡速改善。

副市長王明鉅昨說，北桃園龜山區的林口長庚醫院雖是全台最大醫學中心，但地理位置離全市多數地區相當遙遠，民意希望在南桃園設實體醫院，但做起來不簡單，市府規畫桃園亞東醫院和清大桃園附設醫院，前者仍在內政部都市計畫審議委員會審查，後者也在環評，正式啟用都至少須等5至6年，但強化南區醫療量能不必等醫院蓋好，現在就可邀請醫學中心進駐。

為此市府協調亞東紀念醫院與中壢長榮醫院合作，增加急診人力，高醫大團隊將與天晟醫院合作，支援婦幼、小兒科、消化、泌尿、神經外科、骨科等門診人力，昨簽合作備忘錄。

議員王珮毓指出，南區醫療品質雖提升，但目前缺乏兒科緊急醫療與病床數不足問題還是無法解決，市府應加緊腳步設立市立醫院，並設置專業的兒科急診。

議員黃敬平說，醫護人力相對設備更難以補足，除引進醫中資源，也盼醫護人力與設備資源並重，有效提升整體醫療水平。

王明鉅表示，市府已制訂短中長期計畫，長期一定會選定地點設立市立醫院，中期目標建立特色診所，專門處理長輩、婦幼、早療、精神科等，這些科別在健保架構下不易商業營運，未來盼透過公部門力量運作，滿足市民需求。

王明鉅也重申，桃園醫療區域目前分南、北桃園2個次區域，早年規畫已經不符合現況和需求，導致醫院設立困難，例如發展非常快速的八德區，與桃園區、龜山區等都在北桃園次區域，新設醫院爭取床數不斷受限，因此仍然呼籲衛福部盡速重新整理分區，對桃園市才公平。

桃園 醫學 王明鉅

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