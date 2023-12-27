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盧秀燕盼騎樓停車標準一致 交通部：若有疑慮可協助解釋

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部近日表示，考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，騎樓只要留下行人可通行空間，就可酌予開放停車。本報資料照
交通部近日表示，考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，騎樓只要留下行人可通行空間，就可酌予開放停車。本報資料照

交通部近日稱考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，騎樓只要留下行人可通行空間，就可酌予開放停車。台中市盧秀燕今表示，交通法令應全國一致，不同縣市有不同規定，讓民眾困擾。交通部晚間則發聲明回應，縣市對因地制宜所需執行配套若有疑義，交通部可協助解釋與溝通。

交通違規新制上路，不少地區騎樓停車檢舉案件數量暴增，交通部11月修正交通違規裁罰細則規定，除了深夜時段0到6時可勸導免舉發，地方政府也可另行公告所轄騎樓停車深夜免舉發區域、時段或期間。

盧秀燕今表示，交通部建議地方政府能適度放寬，但全國22個縣市到目前都不知道如何處理，希望交通部能召集22個縣市讓交通法令全台一致，在不同的縣市，如有不同的標準，會讓民眾困擾，也會造成公務人員在不同縣市面臨不同法則。

交通部今天晚間則指出，現行違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第6款已有規定，「深夜時段（0至6時）」，包括在騎樓處所有違規停車情形，但無妨礙其他人車通行，得施以勸導，不予舉發。

交通部表示，11月2日已會同內政部邀集全國22縣市政府討論地區停車管理建議事項，包括新北市、台中市、台南市、高雄市等縣市都有建議家前騎樓停車案件數量暴增，希望微調作法。交通部會同內政部依會議研商，11月10日發函各縣市政府可因地依管理配套需要，另行公告所轄騎樓停車可施予勸導免予舉發區域、時段或期間，但也需留下行人通行空間。

交通部強調，各縣市交通環境、城鄉發展狀況不同，需要因地制宜研擬騎樓停車管理配套方式。縣市對因地制宜所需執行配套若有疑義，交通部可協助解釋與溝通。

交通部 盧秀燕 交通違規 台中市

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