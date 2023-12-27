投入中醫臨床教學逾30年 孫茂峰獲玉階獎卓越貢獻獎

中醫藥領域重要獎項「玉階獎」於今天舉行第二屆頒獎典禮，卓越貢獻獎得主之一的孫茂峰投入臨床教學逾30年，他認為產官學界有在努力讓社會感受到中醫藥的進步，近年來也透過針灸等領域，和國際交流，新冠疫情則替中醫帶來揚眉吐氣的機會。

專精於針灸與中醫藥醫學的中國醫藥大學董事孫茂峰，於臨床醫療教學超過30年，他畢業於中國醫藥大學中醫學系，因為中西醫雙主修背景，在畢業後考取雙執照，因為當時的環境對中醫相對不友善，所以選擇先到小兒科執業6年，因緣際會到中醫研究所進修，才回到中醫領域。

孫茂峰表示，長庚醫院是首個成立中醫部門的醫學中心，出其他也加入負責針灸相關科別，長庚中醫體系成立後，改變了台灣中醫生態，讓中醫不再只是在小診所，甚至市場旁的角落單打獨鬥，而是開始進到現代醫學領域，目前已有100多家醫院有中醫部或者中醫科。

孫茂峰直言，醫學是與時俱進的，傳統也要經過科學檢驗，所以中國中醫科學院終身研究員兼首席研究員屠呦呦拿到諾貝爾獎時，中醫界非常振奮，透過她的努力，把青蒿素提煉出有效成分，再做臨床試驗與研究，「這顯然是目前中醫藥在現代醫學能夠立足，或者和西醫合作的唯一一條路」，現代醫學的發展與實證模式必須引導傳統醫學，整體而言，台灣做得其實不差。

孫茂峰表示，透過產官學界團結，讓民眾感受到中醫藥在努力進步，在針灸、中西醫結合等領域的國際學術表現也不差，新冠疫情則讓中醫藥有揚眉吐氣的機會，除了推出藥方外，也透過臨床驗證讓大眾接受。

孫茂峰說，自己從兒科領域轉到中醫領域，一直從事針灸的教學臨床跟研究，也透過針灸在國際上交了很多朋友，目前中國醫藥大學也推出國際針灸學程，讓外國學生來進修碩博士學位，學生來自美國、加拿大、泰國、越南、印尼、韓國、日本等國，期待盡最大努力，讓台灣的中醫藥實力被看見。

另名獲得卓越貢獻獎的，則是中國醫藥大學附設醫院中醫藥研究發展中心主任吳永昌，他擔任中醫藥委員會暨中醫藥司委員，以中醫科學化、中藥現代化、整合與前瞻等，參與國家中醫藥相關政策，在2002年的SARS、2009年的H1N1及新冠肺炎等疫情期間，也挺身抗疫，領導新興傳染病新藥開發。

第二屆玉階獎頒獎典禮，公開表彰中醫藥界人才及團體，在中醫藥研究、服務及產業發展等貢獻，設有卓越貢獻獎、領航貢獻獎、薪傳貢獻獎、創新貢獻獎及特殊貢獻獎5個獎項，共評定出12位專家學者及7組團體獲獎。