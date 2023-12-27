進不了大學窄門 唐基會：教育目的應助唐寶寶融入社區

唐寶寶與身心障礙者是社會中的一份子，但在國民義務教育後，常常面臨「無處可去」的窘境，最終只能回到家中。唐氏症基金會與台北萬華的莒光社宅合作成立「莒光工坊」，唐氏症基金會理事長林正俠表示，為了幫助唐寶寶、身心障礙者與社區共榮，基金會在工坊裡會持續提供學習的空間，也媒合鄰里的資源，讓唐寶寶能夠與社區互動，社區的居民也隨時可以來工作坊看看唐寶寶們一天的生活，認識他們同時也能購買親手做的禮盒給予支持。

小作所提供每周20小時的作業活動訓練，培養工作技能與習慣，也透過文康、多元活動的設計安排，增強學員的人際溝通與社交技能，讓15歲以上、具就業意願及需求的唐寶寶與身心障礙者有機會走出家門，接受訓練，參與社會。

「唐寶寶高中畢業後，往往無法進入大學的窄門。」林正俠指出，一般父母對兒女的期待，都是高中畢業後念大學或是出國留學，但唐寶寶們卻常常面臨「無處可去」的窘境，因為沒有能力考大學，對他們來說是相當困難的門檻，但這卻讓12年的義務教育「白費了」。

林正俠表示，唐寶寶們的父母也要上班，離開學校後沒有上大學，最後只能待在家，等於退回原點，但教育的目的應該是要讓唐寶寶走出家門、走入社區，因此基金會致力於提供唐寶寶與身心障礙者這樣的空間，莒光工坊今天的成立相當不容易，是台北市政府的鼎力相助，才能夠促成。

林正俠說，唐氏症基金會十幾年前要設立台北「第一家小型作業坊」，卻被社區居民抗議，最後也因此取消成立的計畫，確實需要政府的協助，以及各界團體、社區的友善才能夠讓基金會小作坊成立至今，加上「莒光工坊」是第11家第一家小型作業坊，一路走來相當不容易。

從特教學校畢業後仍有持續學習的機會，唐氏症基金會長期透過在地生活、在地融入、在地樂活的營運模式辦理小型作業所，讓唐寶寶與身心障礙者可以接受自立生活和工作技能訓練，進而融入社會。林正俠指出，工作坊的孩子們在這裡有導師可以教導日常生活，可以交到很多朋友，為進入職場做準備，而回到家也可以協助家人做家事。

「不過，有時候孩子們也會感到沒有成就感。」林正俠表示，孩子們相當努力工作，但有時餅乾、手工皂等產品賣不出去時，也會感到沒有成就感，覺得沒有被購買很失望，也常常鼓勵他們不用因此氣餒；若民眾可以購買孩子們的產品，對他們來說其實都是像當好的鼓勵，小作坊的大門都是敞開的，歡迎社區民眾、大眾都能夠來到這裡探望唐寶寶們，也給予一些支持。