快訊

李善均靈堂曝光 29日出殯溫暖笑容無限追思

國三生遭割頸不治身亡 家屬傍晚帶遺體返校招魂

成功拔樁？訪義美工廠總經理高志明親自接待 趙少康這麼說

放一週仍翠綠！ 內行人曝九層塔保存法：只要一空罐子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享只要一個密封罐便能保存九層塔。示意圖／ingimage
一名網友分享只要一個密封罐便能保存九層塔。示意圖／ingimage

許多料理都需要香料調味，而九層塔便是常見的提味食材之一，不過，由於用量不多，經常買一包沒多久就變黑變質。最近有網友分享，若將九層塔放入密封罐，在不冷藏的情況下也能保持新鮮。

一名網友在臉書社團「家常菜」分享如何保存九層塔，只要將九層塔擦乾，直接放入密封的罐子常溫保存即可，即使過了一星期，九層塔仍維持鮮嫩的綠色，原PO也強調，若有清洗九層塔，一定要記得先完全擦乾後，才能放入密封罐中。

在同篇文的留言區中，也有網友分享其他保存九層塔的方法，將九層塔插進裝水的瓶子中，幾天後就會長出根，當根部變的茂密時，便能移植到有肥料的土壤中。該網友表示，將九層塔放在陽台種，便能隨時吃，相當方便。

網友們看完這些方法之後大讚相當實用，「我的空罐子找到用途了」、「讚讚讚，依然翠綠耶」、「這真是好方法耶，超讚的」、「密封的夾鍊袋也可以，我試過」、「香菜也可以類似保存」。

食材

延伸閱讀

健身網紅偷拍批評兔女郎身材挨批 本人回應：胖不胖屬於個人審美

《小鬼當家》翻版？6歲童獨自搭機上錯航班 嬤機場等嘸人才知「孫在257公里外」

婚後想「婆家和娘家輪流住」她曝3優點 過來人：有點距離又可互相照顧

太魔性！15歲櫻花妹TikTok「18秒舞蹈短片」逾1800萬觀看

相關新聞

鄭明典曬一圖：2023會是超級暖的一年

下周一就要迎接2024年，氣象局前局長鄭明典今天在臉書曬出一圖指出，2023會是超級暖的一年。年底了，很快會有「2023...

台灣遊艇一站式入口網上線 整合4大申請、遊樂資訊

目前我國國籍遊艇共有1433艘，共核發2萬7500張遊艇駕照，交通部航港局整合遊艇各項服務，今天推出「台灣遊艇入口網Ya...

跨年煙火淡水登場！ 淡海輕軌42小時營運、班距縮短6分

2024跨年將至，新北「淡水1314跨河煙火秀」預計在31日晚間8點24分施放，為了因應民眾跨年需求，淡海輕軌跨年夜將通...

33歲女子車禍左側肢體偏癱 下肢外骨骼機器人復健改善

33歲黃姓女子車禍造成腦部外傷，導致左側肢體偏癱、左手肘骨折及左下肢垂足，住院2個月後接受傳統復健，但她的軀幹能力不佳，...

最新蔬果農藥殘留稽查結果出爐 這些知名店家都上榜

衛福部食藥署今天公布，9至10月市售不合格農產品資訊，抽驗754件中，有68件不符規定農產品中，包含兄弟大飯店、雲品溫泉...

高鐵「高速傳愛」啟動助學 響應募款可獲造型毛巾袋組

台灣高鐵2010年起辦理「高速傳愛 助學計畫」活動，14年來與合作單位募款超過1.66億元，助逾3萬名清寒學子就學。台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。