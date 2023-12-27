放一週仍翠綠！ 內行人曝九層塔保存法：只要一空罐子

許多料理都需要香料調味，而九層塔便是常見的提味食材之一，不過，由於用量不多，經常買一包沒多久就變黑變質。最近有網友分享，若將九層塔放入密封罐，在不冷藏的情況下也能保持新鮮。

一名網友在臉書社團「家常菜」分享如何保存九層塔，只要將九層塔擦乾，直接放入密封的罐子常溫保存即可，即使過了一星期，九層塔仍維持鮮嫩的綠色，原PO也強調，若有清洗九層塔，一定要記得先完全擦乾後，才能放入密封罐中。

在同篇文的留言區中，也有網友分享其他保存九層塔的方法，將九層塔插進裝水的瓶子中，幾天後就會長出根，當根部變的茂密時，便能移植到有肥料的土壤中。該網友表示，將九層塔放在陽台種，便能隨時吃，相當方便。

網友們看完這些方法之後大讚相當實用，「我的空罐子找到用途了」、「讚讚讚，依然翠綠耶」、「這真是好方法耶，超讚的」、「密封的夾鍊袋也可以，我試過」、「香菜也可以類似保存」。