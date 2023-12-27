氣溫低冷吱吱…棉被怎麼蓋都不暖？專家提醒檢查5點很重要

近期氣溫逐漸降低，許多人開始各種防寒小撇步，其中晚上睡覺時，蓋的棉被會暖嗎？不少寢具專家就發現，有些人家裡的棉被，其實應該要更換了，但卻不自覺，因此提醒5點要注意，若是冬天的棉被出現以下狀況，記得就要換棉被了，以免影響保暖效果。

寢具專家日比家族表示，可以觀察冬被的狀況，如果有發現蓋起來跟以前比，沒有比較保暖；被胎表面明顯黃斑、汙漬，或是有異味；被胎蓬鬆度不一致，局部蓬局部扁塌；羽絨被發生跑毛狀況明顯、或填充物會穿刺跑出；被胎內填充物糾結成團等狀況，就是代表棉被需要更換了，不然會越蓋越不保暖。

不同冬被材質也有不同特性，台灣消費者最愛的冬被是羊毛材質，具有蓬鬆柔軟、吸濕性強等特性，而且收納前羊毛被可以日曬，方便除濕收納。而輕盈羽絨被也有許多人喜歡，不過購買前要注意羽絨比例，且要注意是否有異味，以及觀察彈性與跑毛；老一輩消費者多會喜歡蠶絲被，柔軟又貼身，但要注意購買蠶絲被時，優質的蠶絲應該是略呈透明的珍珠白，絲與絲之間會以網狀相互交錯感。

而也越來越多人買科技纖維的冬被，如具有抗菌防螨的纖維，兼具保暖效果，且可以水洗，加上價錢有些相對親民，讓許多年輕人都會入手購買。

不同材質的冬被，清潔效果也不同，譬如羽絨被、蠶絲被、羊毛被等不能水洗，不然會毀了棉被，若真是要清潔，需要送乾洗，另外換季收納前，需要做好除濕，才能延長棉被的使用壽命。

日比家族即日起至2024年1月2日，到旗下品牌專櫃購買床組商品滿2萬元，送被胎折抵金5,000元。