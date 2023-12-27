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33歲女子車禍左側肢體偏癱 下肢外骨骼機器人復健改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
個案黃姓女子在接受3個月機器人復健訓練後，已能獨自站立並行走。圖／大千綜合醫院提供
個案黃姓女子在接受3個月機器人復健訓練後，已能獨自站立並行走。圖／大千綜合醫院提供

33歲黃姓女子車禍造成腦部外傷，導致左側肢體偏癱、左手肘骨折及左下肢垂足，住院2個月後接受傳統復健，但她的軀幹能力不佳，即使坐在輪椅上，身體還是會向左側傾倒，無法自己轉位，生活起居都需家人協助，經醫師評估後，她每周進行1至2次的下肢外骨骼機器人復健訓練，3個月訓練後已能獨立站立，並搭著家人的肩膀行走，在室內也不需要用輪椅協助移動，走路步距及速度持續進步中。

大千綜合醫院副院長及復健科主任蔡建宗表示，下肢外骨骼機器人現已廣泛運用在創傷型腦傷、中風、脊髓損傷、巴金森氏症等神經病變導致下肢無力的病人，可協助強化患者肢體動作感覺回饋的整合，並刺激大腦對動作的感知與成像，讓大腦重新學習動作控制。

復健科物理治療師蔡佩真指出，下肢外骨骼機器人的復健訓練，可依個案狀況調整適合的功能性活動訓練，透過感覺的回饋來誘發大腦重塑性，可以補足傳統復健治療不足的地方。

黃姓女子經醫師及物理治療師評估後，每周進行1至2次的下肢外骨骼機器人復健訓練，剛開始先練習維持站姿，因穿戴機器人重量約6.8公斤，可讓她感受患側肢體的負重感，進而訓練左側肢體的力量來達到平衡。等左下肢更有力氣、站姿維持穩定後，再慢慢練習跨步、單手扶固定物時雙腳重複蹲站、行走訓練及踩踏階梯練習；透過連串訓練後，她順利從坐輪椅到起身行走，獲得很大進步。

蔡建宗表示，下肢外骨骼機器人可針對病人狀況，量身訂製復健計畫，讓病人從坐姿、站立、轉位到走路，盡早進入步態訓練，把握復健黃金期，重新回歸獨立自主的健康生活。

個案黃姓女子接受站立、跨步、行走等訓練，讓下肢整體狀況進步許多。圖／大千綜合醫院提供
個案黃姓女子接受站立、跨步、行走等訓練，讓下肢整體狀況進步許多。圖／大千綜合醫院提供

復健 輪椅 巴金森氏症 治療師

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