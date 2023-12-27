快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣遊艇一站式入口網上線 整合4大申請、遊樂資訊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部航港局整合遊艇各項服務，今天推出「台灣遊艇入口網YaPo」。圖／航港局提供
交通部航港局整合遊艇各項服務，今天推出「台灣遊艇入口網YaPo」。圖／航港局提供

目前我國國籍遊艇共有1433艘，共核發2萬7500張遊艇駕照，交通部航港局整合遊艇各項服務，今天推出「台灣遊艇入口網YaPo」，透過一站式平台整合不同遊艇資源，提供遊艇入出境申報、泊位申請、出海報備及遊艇旅遊玩樂資訊4大功能。

現今遊艇已是國人親近海洋的熱門管道，根據航港局統計，我國核發遊艇駕照共有2萬7500張，其中一等（船長24公尺以上）1666張、二等（船長24公尺以下）25834張。

航港局局長葉協隆表示，航港局去年從遊艇玩家角度，提供各項遊艇休閒活動所需資訊，建置「遊艇通」網站。今年推出全新升級的一站式平台，整合不同遊艇資源，提供遊艇入出境申報、泊位申請、出海報備及遊艇旅遊玩樂資訊4大功能。

航港局指出，「台灣遊艇入口網」整合遊艇相關網站服務功能，目前與海洋委員會「海域遊憩船舶進出港線上申請系統」的遊艇泊區基本資料及進出港申請案件資料介接，並納入出海報備功能，提升專屬遊艇泊區案件申請、審核及資訊揭露的一站式系統管理機能。

另外，台灣遊艇入口網連結航港局遊艇進出港預報，方便遊艇玩家辦理相關申請程序，未來也將開發「多港進出」申請，並優化英、日文系統介面；同時更新遊艇各方面資訊，提供時令推薦遊程資訊，串聯台灣北、中、南、東、離島5大區域遊艇泊區觀光資源。

遊艇 航港局 駕照

延伸閱讀

不是上海！擁人民幣千萬淨資產家庭數量 這一省居冠

台南亞果海洋遊艇大街新體驗 著紅綠裝扮選天王天后拿大獎

真的是船！遊艇駛入南投校園 奇妙緣分驚呆眾人

超大砂鍋「魚頭」 曾文水庫釣起近40斤巨無霸大頭鰱

相關新聞

鄭明典曬一圖：2023會是超級暖的一年

下周一就要迎接2024年，氣象局前局長鄭明典今天在臉書曬出一圖指出，2023會是超級暖的一年。年底了，很快會有「2023...

還沒搶到票？春節台金機票縣府展開調查視情況增開班機

過年返鄉機票訂了嗎？113年春節管制期間自113年2月7日至15日止，台金航線機票繼12月6日開放第一波加班機訂位作業後...

不是中邪！他爬山「整個人傻掉」被帶去收驚 醫查出1指數過高：必須馬上洗腎

身體有症狀要盡速就醫接受治療，否則後果可能不堪設想。腎臟科醫師林軒任分享個案，一名病患就診時「整個人像傻掉了一樣」，雖然可以笑著說出自己的名字，但是卻邏輯顛倒。起初家屬還以為是中邪，帶去宮廟收驚，怎知收驚後意識變得更差，才趕快掛急診，檢查出腦波有癲癇波，經洗腎後尿毒素下降，情況有所好轉。

元旦連假省道地雷路段時段公布 國道客運還有8成5空位

今年即將結束，周六起三天元旦連續假期主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，交通部公路局提供城際...

農業部狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會 學者籲重視根本問題

接近年底，各政府單位都在結案當中，也因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」...

跨年煙火淡水登場！ 淡海輕軌42小時營運、班距縮短6分

2024跨年將至，新北「淡水1314跨河煙火秀」預計在31日晚間8點24分施放，為了因應民眾跨年需求，淡海輕軌跨年夜將通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。