台灣遊艇一站式入口網上線 整合4大申請、遊樂資訊

目前我國國籍遊艇共有1433艘，共核發2萬7500張遊艇駕照，交通部航港局整合遊艇各項服務，今天推出「台灣遊艇入口網YaPo」，透過一站式平台整合不同遊艇資源，提供遊艇入出境申報、泊位申請、出海報備及遊艇旅遊玩樂資訊4大功能。

現今遊艇已是國人親近海洋的熱門管道，根據航港局統計，我國核發遊艇駕照共有2萬7500張，其中一等（船長24公尺以上）1666張、二等（船長24公尺以下）25834張。

航港局局長葉協隆表示，航港局去年從遊艇玩家角度，提供各項遊艇休閒活動所需資訊，建置「遊艇通」網站。今年推出全新升級的一站式平台，整合不同遊艇資源，提供遊艇入出境申報、泊位申請、出海報備及遊艇旅遊玩樂資訊4大功能。

航港局指出，「台灣遊艇入口網」整合遊艇相關網站服務功能，目前與海洋委員會「海域遊憩船舶進出港線上申請系統」的遊艇泊區基本資料及進出港申請案件資料介接，並納入出海報備功能，提升專屬遊艇泊區案件申請、審核及資訊揭露的一站式系統管理機能。

另外，台灣遊艇入口網連結航港局遊艇進出港預報，方便遊艇玩家辦理相關申請程序，未來也將開發「多港進出」申請，並優化英、日文系統介面；同時更新遊艇各方面資訊，提供時令推薦遊程資訊，串聯台灣北、中、南、東、離島5大區域遊艇泊區觀光資源。