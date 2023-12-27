醫護加薪！中國附醫：全面調薪逾6%、臨床最高達20%

全台護理荒，中國醫藥大學附設醫院今宣布，明年起員工全面調薪6％以上、其中臨床醫護人員加重調薪後調幅可達9%至20％，中國附醫院長周德陽表示，明年調薪幅度為歷年之最，預計逾5000多名員工受惠。

周德陽說明，院方連7年每年調薪，然明年基本工資調升及軍公教人員調薪4%，各家醫療院所紛紛響應規畫為護理人員調薪，院方在在董事長蔡長海暨董事會全力支持下，決定明年員工全面加薪，明年調薪幅度為歷年之最。

周德陽表示，近3年防疫重責與時下醫護人員人力吃緊的問題都帶給各大醫院不小衝擊，為此，中醫附醫董事會及中醫附醫更加重視員工薪資福利，面對當前護理人力不足困境，今年即提高院內護理人員簽約獎金及夜班津貼，以實質回饋體恤護理人員辛勞。

周德陽指出，明年全面加薪6％以上，另針對臨床醫護人員加重調薪，護理人員按病房別核發留任獎金；輪班醫事人員調高夜班津貼，加重調薪後之調幅可達9%至20％，院方留才惜才，也祈盼回饋員工的心意能號召更多優秀人才齊心努力，一起打造「以員工為重」的幸福職場。

全院職工數達中山醫學大學附設醫院則表示，自12月起已對不同職類醫事、護理人員，調薪3至10％不等，其他項目仍在研擬中。