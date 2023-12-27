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跨年將湧百萬人朝 北捷員工苦練踢踏舞舒緩旅客情緒

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運在跨年期間派出「潮天團」於101大樓周遭4個車站7個點進行宣導與表演，舒緩民眾散場時等待入場的情緒。記者鍾維軒／攝影
台北捷運在跨年期間派出「潮天團」於101大樓周遭4個車站7個點進行宣導與表演，舒緩民眾散場時等待入場的情緒。記者鍾維軒／攝影

北市2024跨年晚會即將登場，台北捷運持續推「2線搭乘、3線離場」，還安排「潮天團」在101大樓周邊4個捷運站表演與宣導，舒緩旅客等待情緒。北捷站務處長胡正倫說，去年乘車人次約216萬，今年預估達230萬，預計元旦凌晨2時能疏散完畢，屆時視人潮在市政府站、台北101/世貿站部分列車過站不停，或啟動月台、收費閘門與出入口疏導管制的三級管制。

台北捷運每年跨年都會準備「潮天團」，在市政府站、台北101/世貿站、象山站與國父紀念館站進行各項表演，今年5月就邀請舞蹈老師教導員工跳踢踏舞，還有員工準備拿手歌曲、冷笑話，在4個車站的7個點都能看到演出，盼民眾離場等待搭車時，能舒緩旅客情緒，同時宣導「不要推、不要擠、保護別人和自己」

胡正倫表示，今年跨年與去年都在假日，去年乘車旅客數約216萬人次，今年預計可達230萬人次，全線安排2800名服務人力，包括維修、站務、清潔、保全等，101大樓周遭的4個車站有460名人力進行人潮管制作業，最繁忙路線為板南線與淡水信義線，最密班距為2分30秒至3分鐘，預估元旦凌晨2時能疏散完畢。

胡正倫提到，去年國父紀念館5號出口因為還是臨時通道，跨年時段是封閉的，今年已經開放民眾通行，且該處也屬於觀賞煙火得好景點，因此特別加派人力進行人流管制。

台北捷運說，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，旅客應提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。其他車站也會視人潮，適時進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制。

台北捷運提醒，民眾散場可避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾可由國父紀念館站進站前往國父紀念館站；往內湖、南港地區的民眾可由永春站進站；往淡水、中永和地區的民眾可至信義安和站或象山站進站；新店地區的民眾可從南京三民站進站。

台北捷運在跨年期間派出「潮天團」於101大樓周遭4個車站7個點進行宣導與表演，舒緩民眾散場時等待入場的情緒。記者鍾維軒／攝影
台北捷運在跨年期間派出「潮天團」於101大樓周遭4個車站7個點進行宣導與表演，舒緩民眾散場時等待入場的情緒。記者鍾維軒／攝影
臺北捷運潮天團以輕快的節奏搭配踢踏舞步，宣導跨年保平安3要訣「不要推、不要擠、保護別人和自己」。記者鍾維軒／攝影
臺北捷運潮天團以輕快的節奏搭配踢踏舞步，宣導跨年保平安3要訣「不要推、不要擠、保護別人和自己」。記者鍾維軒／攝影

跨年晚會 紀念館 捷運 北捷 台北101

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