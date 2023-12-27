快訊

美麗島民調／賴蕭配、侯康配相差9個百分點 雙北各有優勢

許允樂腦部有血塊會「短暫失憶」 曾向張兆志交代遺願

空中堡壘B-17初衷並非轟炸 又為何改裝成如飛行砲艇的YB-40

迎2024！全台第一道曙光在蘭嶼 跨年元旦日落日出時間表出爐

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
跨年日落時間表。擷取自氣象署網站
跨年日落時間表。擷取自氣象署網站

2024即將到來，下周日31日跨完年，下周一元旦就迎來2024年。中央氣象署今天公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，2024年元旦離島第一道曙光出現在台東蘭嶼，時間為早上6時32分32秒，本島第一道曙光則為屏東恆春龍坑，時間6時35分02秒。

氣象署公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，今年12月31日的本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚17時24分49秒。離島最晚日落則出現在金門烈嶼 L18 據點海灘，時間為傍晚17時29分16秒。

氣象署指出，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區受陸地天際線影響，難見日落於海平面。

元旦日出時間表。擷取自氣象署網站
元旦日出時間表。擷取自氣象署網站

氣象署 高美濕地

延伸閱讀

今氣溫回升高溫26度 跨年偏乾東北季風北台低溫14度

明南方水氣移入轉偶雨 吳德榮：跨年偏乾冷空氣下探14度

金門為台零售兵家必爭之地 陸客愛義美食品、統一泡麵

咖啡寄杯、囤霜淇淋就趁這一波！全家跨年優惠組5.2折起 加碼推10款商品買1送1

相關新聞

明南方水氣移入轉偶雨 吳德榮：跨年偏乾冷空氣下探14度

天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天轉為多雲時晴的天氣，白天舒適...

不用北漂也能闖一片天！3間「在地創生」品牌把年輕人留在家鄉

近年來許多社區面臨老化危機，隨著年輕人口不斷流失往都市發展，為解決城鄉發展失衡的問題，政府推動「地方創生」，許多企業、品牌響應並致力發展地方產業，創造就業人口，也有毅然決然辭職回到家鄉創業的人，只希望能夠為家鄉出一份力，把年輕人留在熟悉的地方。

《單身即地獄3》12成員IG總整理！爆紅心機正妹「壓下巴撩人」 海王海后高手過招太好看

譽為《單身即地獄》系列最好看的一季！《單身即地獄3》以更上一層樓的卡司和抓馬火辣回歸，自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名，不只出演者的顏值身材都和以往一樣在線，每位成員的個性都非常鮮明，且各自的目標也都特別明確，女性出演者之間的波濤洶湧和某位海王的迷惑操作，都讓這季討論度極高。

迎2024！全台第一道曙光在蘭嶼 跨年元旦日落日出時間表出爐

2024即將到來，下周日31日跨完年，下周一元旦就迎來2024年。中央氣象署今天公布2023至2024年「跨年日沒日出時...

德州撲克協會涉賭常判無罪 法官判決關鍵在「這3字」

棋牌社、麻將館如雨後春筍，以休閒活動場館業向政府申請商業登記，麻將推廣、撲克競技等協會申請社會團體立案，暗藏賭場；因兌換現金隱密，主張收取場地費而非賭場抽頭金，警方查辦不易，地檢署及法院常不起訴或判決無罪。 不少德州撲克協會涉賭案件打到二審，綜觀高等法院判決，無罪理由多是認定牌局具競技性，不完全靠運氣輸贏，不符「偶然決定勝負」的賭博罪構成要件。

今氣溫回升高溫26度 跨年偏乾東北季風北台低溫14度

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天東北到偏東風環境，白天高溫比昨天回升更明顯，北部白天高溫約23-26度、中南部24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。