迎2024！全台第一道曙光在蘭嶼 跨年元旦日落日出時間表出爐
2024即將到來，下周日31日跨完年，下周一元旦就迎來2024年。中央氣象署今天公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，2024年元旦離島第一道曙光出現在台東蘭嶼，時間為早上6時32分32秒，本島第一道曙光則為屏東恆春龍坑，時間6時35分02秒。
氣象署公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，今年12月31日的本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚17時24分49秒。離島最晚日落則出現在金門烈嶼 L18 據點海灘，時間為傍晚17時29分16秒。
氣象署指出，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區受陸地天際線影響，難見日落於海平面。
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