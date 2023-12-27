迎2024！全台第一道曙光在蘭嶼 跨年元旦日落日出時間表出爐

譽為《單身即地獄》系列最好看的一季！《單身即地獄3》以更上一層樓的卡司和抓馬火辣回歸，自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名，不只出演者的顏值身材都和以往一樣在線，每位成員的個性都非常鮮明，且各自的目標也都特別明確，女性出演者之間的波濤洶湧和某位海王的迷惑操作，都讓這季討論度極高。

2023-12-27 10:18