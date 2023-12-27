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高端養生村 疫後更搶手 得排隊3年

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

面對超高齡化的社會，愈來愈多中年人提早安排老後生活，老人住宅、養生村因而成為新興選項。只要生活能夠自理，且經費充足，高端養生村提供廿四小時專人服務、每周到居家環境清掃服務一次，並由營養師及專業廚師料理三餐，若有緊急醫療需求，即提供送醫服務。

長庚養生文化村專員楊宗憲說，該養生村共有一○四○戶，住戶一二四一人，另有二二六九戶排隊等候，平均等候一年以上才會接到通知；新冠疫情前，平均每月五、六十人申請入住，今年疫情解封後「大爆發」，每月二百多人申請。

長庚養生文化村住民可自由外出，不少人早上買菜、下午爬山，更有住戶仍在職場尚未退休，依舊上下班通勤，「養生村其實就是一個社區，只是住戶年齡較長」，楊宗憲說。

潤福養生村董事長楊子敬指出，該養生村共三○○戶，部分房型較熱門，因與住戶一次簽十年約，想申請者可能得排隊三年。該養生村提供每周一次居家環境清掃，聘營養師及專業廚師料理三餐。若有緊急醫療需求，提供送醫服務，平日有接駁巴士至淡水馬偕、榮總等醫院。

台中好好園館強調「人際連結」，提供長者住民無障礙生活空間、交流平台，不論年齡、健康程度，園館設置眾多輔具，由照服員協助長者規畫生活，達到全齡共居，希望能「解決孤獨」。

疫情 長庚

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