新冠變異株JN.1竄全球 高風險族快接種

新冠肺炎新變異株JN.1正在全球流行，新冠XBB疫苗對這隻病毒株也可產生抵抗效果，但疾管署統計，全台施打率僅約百分之三。

疾管署前署長、三軍總醫院特聘教授張峰義表示，面對新冠變異株民眾「個人免疫力不足」，近來門診新冠個案相當多，重症人數也遠高於流感，他呼籲高風險族群應盡速接種公費疫苗。

張峰義表示，台灣過去打的疫苗，即使是Omicron變異株疫苗，到目前綜合抗體皆已幾乎歸零，新冠病毒不斷在全球變異，對長者來說風險相當高。此外，目前民眾「個人抵抗力不足」，更別說形成群體免疫力。他認為六十歲以上的族群都應盡速施打XBB疫苗，才有辦法生成對抗JN.1變異株的抵抗力。

「除非過去打新冠疫苗有嚴重副作用，否則都建議施打。」張峰義說，前兩年台灣施打的原始型疫苗，部分民眾可能有較嚴重的副作用，但現在XBB疫苗綜合效價數據不錯，安全性也較高，目前最多的副作用是施打部位的局部疼痛。他強調「自己的安全自己顧」，打一劑疫苗以提升免疫保護力。

張峰義指出，新冠肺炎仍在全球流行，尤其目前出國人數增加，變異株速度更快，但民眾卻都對防範新冠病毒鬆懈，忽略目前新冠重症不僅比流感嚴重，且併發症也更多，對於長者以及高風險族群都具威脅。

冬天好發呼吸道疾病，室內空氣也多不流通。張峰義表示，台灣民眾冬天喜歡窩在一起聚會，吃火鍋、聚餐等等，而室內空調較弱，通風不佳，只要一人帶有病毒，整個空間的人都可能染疫，年輕人重症風險低，但家中若有長者，就得要多加留心。

「當務之急是把現在冬季、春季的抵抗力拉起來。」張峰義提醒，病毒變異從未停歇，現在的XBB疫苗施打率得趕緊拉起來；不過，他也表示，今年一次要打新冠、流感與肺炎鏈球菌等三種不同疫苗，長者可能較為抗拒，但流感、新冠感染後，都更容易引發病毒感染，他認為可透過對民眾進行衛教，分散兩隻手臂來施打，也盡快帶家中長輩去打疫苗，以提升免疫保護力。