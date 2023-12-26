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新冠疲累3／疫情高峰即將來襲 疾管署催打XBB新冠疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署提醒長者與免疫低下族群出門時，仍應注意配戴口罩，提高警覺。圖／本報資料照片
疾管署提醒長者與免疫低下族群出門時，仍應注意配戴口罩，提高警覺。圖／本報資料照片

上周新冠併發症個案增326例，創四個月來新高，死亡增37人，則是九周來新高，疾病管制署發言人羅一鈞指出，本土JN.1近四個星期來本土JN.1占比升至百分之九，預估一月中旬將成主流株，因其具有逃脫能力，提高感染風險，民眾應儘速接種XBB疫苗，另建議民眾，前往人潮聚集場所時最好戴上口罩

根據疾管署評估，目前國內新冠疫情屬於「略升」，但全球陽性率正處在高點，特別是鄰近東南亞病例數仍持續上升。羅一鈞指出，近期屬於BA.2.86系列的JN.1境外檢出提升，本土占比已近一成，雖然目前疾病嚴重度並沒有上升，但可能有較高的免疫逃脫性。

羅一鈞說，依據荷蘭今年針對60歲以上接種新冠XBB疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院以及重症保護力高達七成。此外，世界衛生組織(WHO)日前公布最新疫苗建議，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）的變異株皆有保護力。

疾管署預估新冠疫情將在明年一月中下旬達到新一波高峰，每天估計會有一萬八至兩萬人染疫；另一方面，流感流行高峰也可能會落在春節前後。

因應新冠等多種呼吸道病毒在秋冬流行，疾管署推出「三針有幸」的疫苗催種計畫。羅一鈞表示，65歲以上長者可同時公費接種包括新冠疫苗在內的三種疫苗，並可在接種疫苗後，拿到10劑新冠快篩。他表示，民眾若出現相關症狀，可利用快篩試劑檢測，一旦染疫則可儘早就醫。

此外，目前醫院、診所、護理之家，以及老人福利機構（長照安養機構等）仍維持口罩配戴措施，並沒有鬆綁。羅一鈞建議長者或免疫低下者外出時，若在人潮聚集且無法保持適當距離、處於通風不良之場所或與年長者或免疫低下者密切接觸時，儘量需戴口罩維護自身健康。

疾管署發言人羅一鈞。圖／本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞。圖／本報資料照片

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