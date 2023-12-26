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2期空汙防治「漸進式」 學者見PM2.5目標數字嘆：恐走回頭路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部統計近8年空氣品質監測結果，指出各汙染物濃度均下降，但聚集台中火力發電廠、台塑麥寮六輕的中部地區，改變幅度不大。聯合報系資料照
環境部統計近8年空氣品質監測結果，指出各汙染物濃度均下降，但聚集台中火力發電廠、台塑麥寮六輕的中部地區，改變幅度不大。聯合報系資料照

環境部統計近8年空氣品質監測結果，指出各汙染物濃度均下降，但聚集台中火力發電廠、台塑麥寮六輕的中部地區，改變幅度不大，學者也質疑，第2期PM2.5年平均濃度目標僅為13微克，恐讓整體空汙防治走回頭路。

環境部今舉辦記者會公布112年空氣品質監測結果統計，監資司長謝炳輝說明，統計2016至2023年空品監測結果，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度從2016年的20微克／立方公尺，降至今年12月13.8微克／立方公尺，整體改善幅度達3成以上，但今年的PM2.5及臭氧年平均濃度也比去年上升1.4微克、1.8ppb。

環境部自2020年起實施第1期空汙防治方案，但觀察各縣市PM2.5年平均濃度發現，聚集台中火力發電廠、台塑麥寮六輕、彰化焚化廠的中部地區，過去4年改善幅度不大，2020年的濃度與今年相距不遠。

中央氣象署科長林伯東表示，每年的氣溫、雨量都會有一定程度的波動，綜觀今年的天氣統計，每個月的測站均溫都比去年高；降雨天數來看，今年1至4月、9至11月降雨日也較去年來得少。

大氣司長張順欽指出，當環境風速低，台灣中部和南部地區日降雨量較少，細懸浮微粒不易擴散，造成局部汙染物累積；但整體來看，PM2.5達紅色警示天數已從去年45次降至今年18次。

張順欽表示，今年平均氣溫增加，臭氧較易生成，今年臭氧達紅色警示的天數有98天，較去年84天多，但濃度沒有增加，去年臭氧濃度最高到135ppb，今年最大值反下降至103ppb。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯指出，從能源部門可以看到用電量負成長，今年1至11月大型燃煤機組發電量有明顯消減，國內排放源確實有所改善，但固定源雖有減少，移動源部分就不如預期，如電動運具因缺乏其他政策引導，推動力道較弱且期程遲緩。

為進一步改善空品，第2期空汙防治方案（2024至2027年）21日於行政院核定，將增訂全國臭氧8小時紅色警示站日數較2019年減少80%；全國PM2.5年平均濃度，須改善至13微克／立方公尺以下，中南部區域PM2.5達到15微克／立方公尺以下目標。

趙家緯表示，環境部2018年空汙法修法、2020年推第1期空汙防治，積極訂定目標才能大規模帶動減量，但如今2期訂定「漸進式」目標，今年全國PM2.5年平均濃度已降至13.8微克，2期方案僅訂目標為13微克，強度不夠，恐讓空汙防治走回頭路。

張順欽則解釋，目前最大關卡是中部、雲嘉地區，因多數時間為弱風、擴散不佳，明年初會請地方政府提空汙防治計畫，另第2期空汙防治方案也會加嚴汙染物管控，而VOC、氮氧化物等將為二期方案的2大重點，盼二期方案結束後，能較目標年達空汙減量超過3成5以上的目標。

PM2.5 環境部 空氣品質 細懸浮微粒 火力發電廠

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