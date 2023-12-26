台南老菸槍不理牙周病 就醫拔到剩3顆牙齒

台南1名從事建築工作男子，因長期嚼檳榔及抽菸導致全口嚴重牙周病，直到影響進食狀況就醫時，只剩3顆牙齒可以保留，醫師採植牙搭配活動假牙治療後成功改善，體重也漸回升。

奇美醫院牙醫部主治醫師邱武平今天接受媒體聯訪表示，這名40多歲患者因嚼食檳榔及抽菸多年，導致全口嚴重牙周病，但沒有定期看牙醫接受相關處置，門診檢查後發現全口僅剩13顆牙，且多數搖晃嚴重，狀況不佳。

邱武平指出，患者自述平日工作時活動量大，需要進食補充體力，但近年常有咀嚼困難、不能好好吃東西的困擾，逐漸消瘦且影響精神狀態，才決定鼓起勇氣就醫。

他說，初步建議患者拔除過度鬆動患齒，配戴活動假牙，僅左下顎3顆牙齒可保留，用來協助固定活動假牙，但患者配戴臨時活動假牙時，出現不易固定、進食時牙齦會痛等情況，評估後改以植牙搭配活動假牙來解決。

邱武平表示，最後決定在患者上顎植入4支人工植體、下顎缺牙區也植入2支植體，植體上改裝特殊連接體，用來把活動假牙扣住，使上顎活動假牙不易鬆動，下顎也可減少1個用來勾住真牙的勾子，增加穩定度與減少粘膜負擔，也改善活動假牙不方便咀嚼問題。

他說，這種利用人工植體輔助局部活動假牙方法，因植體數量不用像全部植牙那麼多，手術傷口範圍較小，費用較節省，適合用在大範圍缺牙、有預算或身體條件限制無法植太多顆植牙，及配戴局部活動假牙不舒適的患者。

邱武平指出，這名患者接受治療後接受追蹤滿意度良好，多年無法好好吃東西困擾終於獲得解決，體重逐漸回升，也接受建議不再抽菸及嚼檳榔。

他說，抽菸及嚼檳榔是造成牙周病重要原因，但有不少人抱著能拖就拖心態，門診中曾聽到患者說，「等全部爛光再一起換人工植牙就好」，但這個觀念不正確，除了治療所需費用可觀，植牙過程及後續維護不確定性也高，自己的牙齒一定比人工植牙好，應多花心思把真牙照顧好才對。