類流感估農曆春節達高峰 6旬男染流感就醫當天死亡

類流感疫情近期略升，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感疫情預計在農曆春節前後達到高峰，目前屬於多病源的呼吸道病原流行，腺病毒占四成。另，目前B型流感尚未超過A型流感。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第51周（12月17日至23日）門急診類流感就診人次為8萬5912人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.38%及12%，近期呈略升趨勢，且高於前三年同期。

近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（41.9%）為多，其次為流感病毒（25.4%)、副流感病毒（15.1%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近二周B型流感占比持平。

李佳琳說，本周新增20例流感併發重症 （6例A型H1N1、11例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型），年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於12月9日至12月22日，其中18例未接種流感疫苗，15例具慢性病史。

針對新增1例流感死亡個案（A型H3N2），防疫醫師劉裕誠說，該個案為北部60多歲男性，有癌症病史且未接種流感疫苗，在12月中旬發病，出現意識不清、呼吸喘等症狀，發病一周後因A型流感併發肺炎及呼吸衰竭死亡，就醫當天死亡。

流感季自今年10月1日起截至12月25日累計232例 （91例A型H1N1、126例A型H3N2、5例A型未分型、10例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占61%)，94%未接種流感疫苗，83%具慢性病史；其中死亡32例 （18例A型H1N1、13例A型H3N2、1例B型），均未接種流感疫苗且具慢性病史。